Gökyüzünü kara duman kapladı! Beşiktaş'ta çıkan yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü: 5 binada hasar

İstanbul Beşiktaş'ta çıkan yangında 3 katlı ahşap bina çöktü, alevler çevredeki 5 binaya sıçradı. Alınan bilgiye göre dumanların yoğunluğu Anadolu Yakası kıyı şeridinden bile görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Çiğdem Sevinç

İstanbul Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan ve çevredeki bazı yapılara da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DİĞER BİNALARA DA SIÇRADI

Gökyüzünü kara duman kapladı! Beşiktaş'ta çıkan yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü: 5 binada hasar G1

Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'taki 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki bazı binalara da sıçradı.

ANADOLU YAKASI'NDAN DA GÖRÜLDÜ

Gökyüzünü kara duman kapladı! Beşiktaş'ta çıkan yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü: 5 binada hasar G2

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası kıyısından da görüldü.

Gökyüzünü kara duman kapladı! Beşiktaş'ta çıkan yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü: 5 binada hasar G3

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

MAHALLE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Gökyüzünü kara duman kapladı! Beşiktaş'ta çıkan yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü: 5 binada hasar G4

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sokaktaki binalarda oturan vatandaşlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

BEŞ BİNADA DA HASAR VAR

Gökyüzünü kara duman kapladı! Beşiktaş'ta çıkan yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü: 5 binada hasar G5

Yanan bina bir süre sonra tamamen çökerken, binadan kopan parçalar nedeniyle sokaktaki bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı beş binada da hasar meydana geldi.

yangın beşiktaş
