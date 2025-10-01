Gökyüzünü kara duman kapladı! Beşiktaş'ta çıkan yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü: 5 binada hasar

İstanbul Beşiktaş 'ta ahşap binada çıkan ve çevredeki bazı yapılara da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'taki 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki bazı binalara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

BEŞ BİNADA DA HASAR VAR