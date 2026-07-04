Hamaney için 'intikam' yemini! 20 milyon kişilik törende ilk kez ortaya çıktı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için aylar sonra yaklaşık bir hafta sürecek cenaze töreni düzenleniyor. Ülke genelinde düzenlenecek olan törenlerin ardından Hamaney 9 Temmuz’da Meşhed’de defnedilecek.

İlk olarak başkent Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen ‘veda törenine’ İranlı yetkililer ve halkın yanı sıra birçok ülke temsilcisi katıldı. Törende Türkiye’yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yer aldı.

"YÜZYILIN CENAZESİ"

İran Devrim Muhafızları, güvenlik güçleri ve çeşitli devlet kurumları törenin düzenlenmesi için seferber edildi ve hükümet yetkilileri bunu “yüzyılın cenazesi” olarak nitelendiriyor.

TOPLAMDA 20 MİLYON KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Bazı yetkililer törene 12 ila 20 milyon kişinin katılmasını beklediklerini belirtti. İran hükümeti, Ali Hamaney’in cenazesi için resmi slogan olarak “Ayağa kalkmalıyız”, sembol olarak ise “sıkılı yumruğu” ilan etti.

Aylarca ülkede gerçekleşen protesto gösterileri nedeniyle sorgulanan İran rejiminin cenazeyi hem İran içinde hem de yurtdışına bir ‘güç’ ve ‘birlik’ gösterisi olarak sunmak niyetinde olduğu ifade ediliyor.

Tahran’ın ardından Kum kentinde devam edecek törenler, daha sonra Irak’ta Necef ve Kerbela’da sürecek. Bu da, İran yönetiminin Şiiler üzerindeki nüfuzunu gösterme çabası olarak değerlendiriliyor.

"HAMANEY'İN İNTİKAMINI ALACAĞIZ"

Bu arada İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, cenaze nedeniyle yaptığı açıklamada intikam yemini etti. Hatemi, “Bu şehadet şüphesiz bizim irademizi daha da güçlendirmiştir. İran halkının düşmanları katil ABD ve İsrail bilmelidir ki, şehit İmamımız (Hamaney) ve tüm şehitlerimizin intikamını alacağız” dedi.

YILMAZ, PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile başkent Tahran’daki Saadabad Sarayı’nda görüştü. Hamaney için düzenlenen devlet törenine katılmak amacıyla İran’a gelen Yılmaz, “Kardeş İran halkının geride bıraktığımız süreçte yaşadığı acıları yürekten paylaşıyoruz. Türkiye olarak, bölgemizde barış ve istikrarın kalıcı hale gelmesi, diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve savaşın ardından normalleşme sürecinin desteklenmesi yönündeki çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

'GÖLGE LİDER' AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

İran'ın gölgedeki Devrim Muhafızları Komutanı General Ahmed Vahidi, suikasta kurban giden eski lider Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenine katıldı.

Aylardır görülmeyen Vahidi, tabutunun başında yas tutarken ilk kez ortaya çıktı.

ABD tarafından yaptırım uygulanan ve yurtdışında terörizmle bağlantılı olduğu iddia edilen General Ahmed Vahidi, İran devlet medyası tarafından yayınlanan fotoğraflarda Perşembe günü Hamaney'in tabutunun üzerinde görüldü.

Vahidi, Hamaney'in cenaze törenine ve İran'ın Cumartesi günü başlayacak 40 günlük ulusal yasından önce düzenlenen küçük bir törene katılarak ortaya çıktı.

Ayetullah Hamaney ve Vahidi'nin selefi Muhammed Pakpur da dahil olmak üzere birçok Devrim Muhafızları yetkilisinin 28 Şubat'ta, Destansı Öfke Operasyonu'nun ilk gününde öldürülmesinden üç hafta önce, 8 Şubat'tan beri kamuoyu önünde görülmemişti.

ABD'li yetkililer Vahidi'nin İran'ın ABD ve İsrail'e karşı sert tepkisini şekillendirmede kilit bir rolü olduğunu da aktardı.

İran Devrim Muhafızları'nın başına Pakpour'un yerine geçen Vahidi'nin, babasının yerine geçen Ayetullah Mücteba Hamaney'i etkileyen küçük bir grubun parçası olduğu söyleniyor.

MÜCTEBA HAMANEY'İN DURUMU BELİRSİZ

Törenlere katılımı belirsiz olan İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in durumu merak uyandırıyor. Babasının öldürüldüğü saldırıdan bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Mücteba, halka yalnızca devlet televizyonlarında okunan yazılı mesajlar üzerinden hitap ediyor. Mücteba Hamaney’in güvenlik gerekçesiyle babasının cenazesine katılamayacağı gündeme geldi. İsrail’in Mücteba Hamaney’i öldürme yönündeki tekrar eden tehditlerine karşılık İran ordusundan ise ‘yanlış hesap’ uyarısı geldi. Açıklamada “Ülkemize yönelik her türlü tehdit veya saldırıya, silahlı kuvvetlerdeki İran evlatlarının vereceği sert ve pişmanlık doğuran karşılıkları dikkate almalılar” ifadeleri kullanıldı.

İşte cenaze töreninden fotoğraflar: