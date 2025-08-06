Havran’da sıkışmalı trafik kazası: Sürücü kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Hamambaşı Mahallesi İnönü Caddesi İnönü Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, 10 L 45267 plakalı aracın sürücüsü Ş.G., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.