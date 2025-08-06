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Havran’da sıkışmalı trafik kazası: Sürücü kurtarıldı

Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Havran’da sıkışmalı trafik kazası: Sürücü kurtarıldı

Havran’da sıkışmalı trafik kazası: Sürücü kurtarıldı G1

Edinilen bilgiye göre, Hamambaşı Mahallesi İnönü Caddesi İnönü Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, 10 L 45267 plakalı aracın sürücüsü Ş.G., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Havran’da sıkışmalı trafik kazası: Sürücü kurtarıldı G2

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Ş.G.’yi bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Havran’da sıkışmalı trafik kazası: Sürücü kurtarıldı G3

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Havran’da sıkışmalı trafik kazası: Sürücü kurtarıldı G4
Havran’da sıkışmalı trafik kazası: Sürücü kurtarıldı G5
Anahtar Kelimeler:
trafik kaza
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