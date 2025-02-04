İleri evre kansere iki kez yakalandı! 'Bunu yaparak mezarımı hazırlamışım' dedi ve ekledi: Ölümcül bir zehir!

Mevlan Ağtaş, günde 3 paket sigara içtiği dönem olan yaklaşık 2 yıl önce çocuklarının yanına gittiği Manisa'da, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tetkiklerinde akciğer kanseri olduğu tespit edilen 4 çocuk babası Ağtaş, Manisa ve İzmir'de bir süre kemoterapi ve ışın tedavisi görüp kanseri atlattı. Ağtaş, geçen yıl memleketinde aynı şikayetler gelişince bir süre önce hastaneye başvurdu.
Tetkiklerinde, kanserin nüksedip akciğer içi ve dışına yayıldığı tespiti üzerine Ağtaş, burada tedaviye alındı. Yaklaşık bir yıl süren kemoterapi ve tedavilerin ardından kanserden kurtulan ve ikinci baharını yaşayan Ağtaş, sigara içenlere hem pişmanlığını hem de başından geçenleri anlatarak bırakmalarını öneriyor.
Mevlan Ağtaş, ikinci kez kanser olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyledi.
Farklı şehirlerde gördüğü tedavi sonrası kanserin nüksettiğini ifade eden Ağtaş, "Doktor haber verdi, tedavim tamamlanmış. Çok mutlu oldum. Bir ayağım mezarda, biri dışarıda gibi çok zor süreç yaşadım. Arkadaşlarım kanseri atlatabilir miyim diye endişeliydi. Şimdi bayramı yaşıyorum, annemden yeni doğmuş gibiyim." dedi.
Eskiden günde 3 paket sigara içtiğini ve bunun pişmanlığını yaşadığını anlatan Ağtaş, "Sigara içerek mezarımı hazırlamışım. Sigara kullanan varsa bıraksın, mezarlarını hazırladıklarını bilsinler. Sigara içtiğim için çok pişmanım. Gördüğüm herkese sigara içmemelerini söylüyor, kendimi örnek veriyorum. Sigara ölümcül bir zehir, doktorumdan Allah razı olsun, hayatımı ona borçluyum." diye konuştu.
Eşi Nahide Ağtaş ise kocasının Erzurum'da şifayı bulduğunu belirterek, "Eşim çok şükür ikinci kez kanseri yendi, önceden yürüyemezdi, halsizdi, şimdi yemesi, yürümesi düzeldi." ifadesini kullandı.
Onkoloji uzmanı Dr. Buğday da Ağtaş'ın nükseden kanserini ileri evrede tespit ettiklerinden bahsederek, "Kemoterapi ve tedavilere başladıktan sonra en son çektiğimiz tomografilerde akciğerlerdeki kitlenin tamamen kaybolduğunu, canlı doku kalmadığını gördük. Tedaviyi sonlandırıp takibe karar verdik. Hastamız kontrol amaçlı gelmişti, filmini çektik tomografi ile akciğerlerdeki kitlelerde uyanma olmadığını gördük ve hastaya müjdeli haberi verdik. İlaçsız takibe devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
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