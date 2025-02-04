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  4. İleri evre kansere iki kez yakalandı! 'Bunu yaparak mezarımı hazırlamışım' dedi ve ekledi: Ölümcül bir zehir!

İleri evre kansere iki kez yakalandı! 'Bunu yaparak mezarımı hazırlamışım' dedi ve ekledi: Ölümcül bir zehir!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.02.2025 15:01
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İleri evre akciğer kanserine iki kez yakalanan ve atlatan Iğdırlı 66 yaşındaki Mevlan Ağtaş, kendisini örnek gösterip vatandaşlara uyarıda bulundu. İlk olarak 2 yıl önce akciğer kanserini atlatan Ağtaş, geçen yıl nükseden kanseri bir kez daha atlattı. Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Ağtaş, 'Bunu yaparak mezarımı hazırlamışım' diyerek herkesi uyardı.

Mevlan Ağtaş, günde 3 paket sigara içtiği dönem olan yaklaşık 2 yıl önce çocuklarının yanına gittiği Manisa'da, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tetkiklerinde akciğer kanseri olduğu tespit edilen 4 çocuk babası Ağtaş, Manisa ve İzmir'de bir süre kemoterapi ve ışın tedavisi görüp kanseri atlattı. Ağtaş, geçen yıl memleketinde aynı şikayetler gelişince bir süre önce hastaneye başvurdu.

İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR

İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR

Tetkiklerinde, kanserin nüksedip akciğer içi ve dışına yayıldığı tespiti üzerine Ağtaş, burada tedaviye alındı. Yaklaşık bir yıl süren kemoterapi ve tedavilerin ardından kanserden kurtulan ve ikinci baharını yaşayan Ağtaş, sigara içenlere hem pişmanlığını hem de başından geçenleri anlatarak bırakmalarını öneriyor.

"BİR AYAĞIM MEZARDA, BİRİ DIŞARDA GİBİ ÇOK ZOR SÜREÇ YAŞADIM"

"BİR AYAĞIM MEZARDA, BİRİ DIŞARDA GİBİ ÇOK ZOR SÜREÇ YAŞADIM"

Mevlan Ağtaş, ikinci kez kanser olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyledi.

Farklı şehirlerde gördüğü tedavi sonrası kanserin nüksettiğini ifade eden Ağtaş, "Doktor haber verdi, tedavim tamamlanmış. Çok mutlu oldum. Bir ayağım mezarda, biri dışarıda gibi çok zor süreç yaşadım. Arkadaşlarım kanseri atlatabilir miyim diye endişeliydi. Şimdi bayramı yaşıyorum, annemden yeni doğmuş gibiyim." dedi.

"SİGARA İÇEREK MEZARIMI HAZIRLAMIŞIM"

"SİGARA İÇEREK MEZARIMI HAZIRLAMIŞIM"

Eskiden günde 3 paket sigara içtiğini ve bunun pişmanlığını yaşadığını anlatan Ağtaş, "Sigara içerek mezarımı hazırlamışım. Sigara kullanan varsa bıraksın, mezarlarını hazırladıklarını bilsinler. Sigara içtiğim için çok pişmanım. Gördüğüm herkese sigara içmemelerini söylüyor, kendimi örnek veriyorum. Sigara ölümcül bir zehir, doktorumdan Allah razı olsun, hayatımı ona borçluyum." diye konuştu.

Eşi Nahide Ağtaş ise kocasının Erzurum'da şifayı bulduğunu belirterek, "Eşim çok şükür ikinci kez kanseri yendi, önceden yürüyemezdi, halsizdi, şimdi yemesi, yürümesi düzeldi." ifadesini kullandı.

Onkoloji uzmanı Dr. Buğday da Ağtaş'ın nükseden kanserini ileri evrede tespit ettiklerinden bahsederek, "Kemoterapi ve tedavilere başladıktan sonra en son çektiğimiz tomografilerde akciğerlerdeki kitlenin tamamen kaybolduğunu, canlı doku kalmadığını gördük. Tedaviyi sonlandırıp takibe karar verdik. Hastamız kontrol amaçlı gelmişti, filmini çektik tomografi ile akciğerlerdeki kitlelerde uyanma olmadığını gördük ve hastaya müjdeli haberi verdik. İlaçsız takibe devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
kanser sigara
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