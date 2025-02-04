İleri evre kansere iki kez yakalandı! 'Bunu yaparak mezarımı hazırlamışım' dedi ve ekledi: Ölümcül bir zehir!

"BİR AYAĞIM MEZARDA, BİRİ DIŞARDA GİBİ ÇOK ZOR SÜREÇ YAŞADIM"

Mevlan Ağtaş, ikinci kez kanser olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyledi.

Farklı şehirlerde gördüğü tedavi sonrası kanserin nüksettiğini ifade eden Ağtaş, "Doktor haber verdi, tedavim tamamlanmış. Çok mutlu oldum. Bir ayağım mezarda, biri dışarıda gibi çok zor süreç yaşadım. Arkadaşlarım kanseri atlatabilir miyim diye endişeliydi. Şimdi bayramı yaşıyorum, annemden yeni doğmuş gibiyim." dedi.

