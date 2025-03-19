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İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünyanın gündeminde! 'Erken seçim' yorumları yapılıyor

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.03.2025 11:39
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı soruşturmaları kapsamında gözaltına alınması Türkiye'nin gündeminde bomba etkisi yarattı. İmamoğlu sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gündemine oturdu. Reuters'tan The Guardian'a birçok uluslararası basının manşetinde olan İmamoğlu hakkında dikkat çeken yorumlar yapıldı. İşte dış basından derlediğimiz İmamoğlu haberleri!

Bu sabah İmamoğlu'nun evinden gözaltına alınması Türkiye'de olduğu kadar uluslararası basında da deprem etkisi yarattı. Reuters'ın İmamoğlu'nu 'En popüler cumhurbaşkanı adayı' olarak nitelediği haberinde CHP'nin 'siyasi darbe' açıklaması paylaşıldı. The Guardian ise İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle ilgili olarak, "Seçim yarışını baltalamanın ötesine geçiyor" dendi.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünyanın gündeminde! "Erdoğan'ın ödemek zorunda kalacağı siyasi bedeli artıracak"

ASSOCIATED PRESS: "ERKEN GENEL SEÇİM ÇAĞRILARI ARTIYOR"

ASSOCIATED PRESS: "ERKEN GENEL SEÇİM ÇAĞRILARI ARTIYOR"

ABD merkezli Associated Press'in haberinde İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yarattığı şok etkisinin üzerinde duruldu. Polisin aşırı tepkisinin üzerinde duran AP, "yetkililer ayrıca tutuklamanın ardından protestoları önlemek amacıyla İstanbul çevresindeki bazı yolları kapattı ve şehirdeki gösterileri dört gün boyunca yasakladı." ifadelerine yer verdi.

AP, İmamoğlu'nun siyasi sebeplerle gözaltına alınmasına geniş yer verdi. Haberde, "eleştirmenler, baskıların Erdoğan'ın iktidar partisinin Mart ayındaki yerel seçimlerde önemli kayıplar yaşamasının ardından geldiğini ve erken genel seçim çağrılarının arttığını söylüyor. Hükümet yetkilileri mahkemelerin bağımsız çalıştığında ısrar ediyor ve muhalif isimlere yönelik yasal işlemlerin siyasi amaçlı olduğu iddialarını reddediyor" diye yazdı.

BILD: "ERDOĞAN'IN RAKİBİ GÖZALTINDA"

BILD: "ERDOĞAN'IN RAKİBİ GÖZALTINDA"

Bild Gazetesi, "Erdoğan’ın rakibi İmamoğlu gözaltına alındı“ başlığıyla haberi duyurdu. İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Erdoğan’ı seçimlerde alt ettiğini bu yüzden, muhalefet tarafından Erdoğan’a karşı „umut vaad eden aday" olarak görüldüğü belirtildi. Bild, "İmamoğlu, diğer şeylerin yanı sıra, suç örgütüne üye olmak ve yolsuzlukla da suçlanıyor" sözlerine yer verdi.

BLOOMBERG'DEN İMAMOĞLU YORUMU

BLOOMBERG'DEN İMAMOĞLU YORUMU

Dünyaca ünlü ekonomi haberleri kaynağı Bloomberg ise, İmamoğlu'nun Türkiye için ne kadar önemli bir aday olduğunun altını çizdi.

Bloomberg, "Türkiye'nin en önde gelen muhalif isimlerinden biri olan İmamoğlu, geçen yılki İstanbul belediye başkanlığı yarışında Erdoğan'ın seçtiği adayı yenmesinden bu yana cumhurbaşkanlığı için en önemli aday olarak görülüyor" diye yazdı.

CHP'nin aday seçimi konusunda net bir tahminde bulunan Bloomberg, "Pazar günü ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilecekti. Gözaltına alınması, en ciddisi yedi yıldan fazla hapis cezası ve siyasi yasak içeren bir dizi soruşturma ve davanın ardından gerçekleşti" sözlerini haberine ekledi.

FAZ: "ERDOĞAN'IN ÖDEMEK ZORUNDA KALACAĞI SİYASİ BEDELİ ARTIRACAK"

FAZ: "ERDOĞAN'IN ÖDEMEK ZORUNDA KALACAĞI SİYASİ BEDELİ ARTIRACAK"

Gazete, "İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilecekti. Ancak siyasi olarak kontrol edilen Türk yargısı bunu önledi. Gözaltının zamanlaması hiç de tesadüf değil. İmamoğlu, önümüzdeki Pazar günü CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edileekti. Bir sonraki seçimlerin 2028’de olmayacağı belli. İmamoğlu en azından aday olmanın kendisini bu tür soruşturmalardan koruyacağını ve Erdoğan’ın ödemek zorunda kalacağı siyasi bedeli artıracağını umuyordu" diye yazdı.

FINANCIAL TIMES 'SİYASİ DARBE' AÇIKLAMALARINA DİKKAT ÇEKTİ

FINANCIAL TIMES 'SİYASİ DARBE' AÇIKLAMALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Financial Times, İmamoğlu'nun Erdoğan'ı geniş bir oranla geride bıraktığının altını çizdi. Pazar günü CHP'nin aday seçimlerinin yapılması beklenirken verilen tutuklama kararının yarattığı depremin, Türkiye piyasılarını kötü etkileyeceğini belirten ekonomi gazetesi, CHP'nin "siyasi darbe" açıklamalarına dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
erdoğan ibb imamoğlu
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