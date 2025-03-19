İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünyanın gündeminde! 'Erken seçim' yorumları yapılıyor

BLOOMBERG'DEN İMAMOĞLU YORUMU

Dünyaca ünlü ekonomi haberleri kaynağı Bloomberg ise, İmamoğlu'nun Türkiye için ne kadar önemli bir aday olduğunun altını çizdi.

Bloomberg, "Türkiye'nin en önde gelen muhalif isimlerinden biri olan İmamoğlu, geçen yılki İstanbul belediye başkanlığı yarışında Erdoğan'ın seçtiği adayı yenmesinden bu yana cumhurbaşkanlığı için en önemli aday olarak görülüyor" diye yazdı.

CHP'nin aday seçimi konusunda net bir tahminde bulunan Bloomberg, "Pazar günü ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilecekti. Gözaltına alınması, en ciddisi yedi yıldan fazla hapis cezası ve siyasi yasak içeren bir dizi soruşturma ve davanın ardından gerçekleşti" sözlerini haberine ekledi.