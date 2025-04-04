İmza dolandırıcılığı dikkat! Uzman isim sıraladı: Bu yöntemleri kullanmanız gerekiyor!

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Belge İnceleme Uzmanı Komiser Berkan Kuş, belge sahteciliği ve imza güvenliğinin vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları sıraladı.
İsim ve soyadından oluşan imzaların taklit edilmesinin daha zor olduğunu, soldan sağa atılan basit imzanın taklit edilmesinin çok kolay olması sebebiyle mağduriyet yaşanabileceğini kaydeden Kuş, "Basit imzalar kolay taklit edilir.
İsim ve soyadı içeren, karmaşık imzalar mağduriyeti azaltır." ifadelerini kullandı.
En fazla çek ve senet üzerindeki imza sahteciliğinden talepler aldıklarına dikkati çeken Kuş, imzaların karalama yöntemleri yerine isim ve soyadı şeklinde olması gerektiğini aktardı.
Vatandaşlardan her yere aynı imzayı atmasını beklediklerini dile getiren Kuş, "Yine bir imza kalemi kullanmalarını ve her yere mümkünse aynı imza kalemiyle imza atmalarını bekliyoruz.
Çek ve senetlerde sonradan doldurma ya da tahrifat durumlarının önüne geçmek için muhakkak meblağların hem rakamla hem değerle hem yazıyla değer gösteren kısımlarında kapama çizgilerinin meblağa bitişik olmasını bekliyoruz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum