İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek

Yaz aylarının sonuna gelirken birçok ilde su alarmı verildi. Son yılların en çetin yazını geçiren yurt genelinde su krizi, şehir şehir kötü haberlerdin gelmesine neden oldu. Alarm zillerini çaldıran kuraklığın eylül ayında da devam etmesi bekleniyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük kuraklığını yaşayan Türkiye'de büyük barajlardan bazısı kurudu, göller çekildi.
Ankara'daki barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,41'den yüzde 19,42'ye, aktif doluluk oranı ise yüzde 31,21'den yüzde 8,52'ye geriledi.
Şehre günlük 1 milyon 733 bin 943 metreküp su verilirken, yıllık buharlaşma ve sulama oranı ölçümlerine göre, Ankara'daki barajlardaki mevcut doluluk oranı dikkate alındığında kentin 3 aydan az içme suyu kaldı.
Çamlıdere, Kurtboğazı, Akyar ve Eğrekkaya barajlarında sular yer yer yaklaşık 40-50 metre çekilirken, barajlarda bununla birlikte eski yerleşim yerleri, ev kalıntıları ve adacıkların gün yüzüne çıktığı görüntülendi.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 48,3 olarak ölçüldü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, sıcak havaların da etkisiyle yüzde 50'lerin altına düştü.
