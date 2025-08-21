HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek

Türkiye yeni bir sorunla karşı karşıya... Birçok ilde barajlarda su seviyesi düştü. Hatta Bursa'da bir baraj kurudu. Çok sayıda ilde planlı su kesintileri başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi milyonların yaşadığı büyükşehirlerde de tablo iç açıcı değil. İşte Türkiye'deki son durum...

İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek
Ufuk Dağ

Yaz aylarının sonuna gelirken birçok ilde su alarmı verildi. Son yılların en çetin yazını geçiren yurt genelinde su krizi, şehir şehir kötü haberlerdin gelmesine neden oldu. Alarm zillerini çaldıran kuraklığın eylül ayında da devam etmesi bekleniyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük kuraklığını yaşayan Türkiye'de büyük barajlardan bazısı kurudu, göller çekildi.

ANKARA

İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek G1

Ankara'daki barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,41'den yüzde 19,42'ye, aktif doluluk oranı ise yüzde 31,21'den yüzde 8,52'ye geriledi.

3 AYLIK SU KALDI

İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek G2

Şehre günlük 1 milyon 733 bin 943 metreküp su verilirken, yıllık buharlaşma ve sulama oranı ölçümlerine göre, Ankara'daki barajlardaki mevcut doluluk oranı dikkate alındığında kentin 3 aydan az içme suyu kaldı.

İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek G3

Çamlıdere, Kurtboğazı, Akyar ve Eğrekkaya barajlarında sular yer yer yaklaşık 40-50 metre çekilirken, barajlarda bununla birlikte eski yerleşim yerleri, ev kalıntıları ve adacıkların gün yüzüne çıktığı görüntülendi.

İSTANBUL

İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek G4

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 48,3 olarak ölçüldü.

İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek G5

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, sıcak havaların da etkisiyle yüzde 50'lerin altına düştü.

Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir su kesintisi baraj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu

Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu

Muğla'da 12 saat sonra mucize! İHA'lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu

Muğla'da 12 saat sonra mucize! İHA'lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu

Türk askeri gidecek mi? 'Barış gücü' iddiasına yanıt geldi

Türk askeri gidecek mi? 'Barış gücü' iddiasına yanıt geldi

Narin 1 yıl önce bugün kayboldu! Babası, annenin cezaevindeki sözlerini açıkladı

Narin 1 yıl önce bugün kayboldu! Babası, annenin cezaevindeki sözlerini açıkladı

Mansur Yavaş isterse olur

Mansur Yavaş isterse olur

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.