İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek

Yaz aylarının sonuna gelirken birçok ilde su alarmı verildi. Son yılların en çetin yazını geçiren yurt genelinde su krizi, şehir şehir kötü haberlerdin gelmesine neden oldu. Alarm zillerini çaldıran kuraklığın eylül ayında da devam etmesi bekleniyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük kuraklığını yaşayan Türkiye'de büyük barajlardan bazısı kurudu, göller çekildi.