İzmir'de 'Öldüren kumpir' olayında salmonella bakterisi ortaya çıkmıştı! Bu belirtilere dikkat

Bu bakteriden zehirlenme vakaları diğer zehirlenmelerden farklı olur; daha ağır seyreder. Dışarıda tüketilen gıdaların içeriğinde genellikle tavuk eti bulunduğu için özellikle de bağışıklığı zayıflamış kişilerde, yaşlı, özellikle bebek, kanser tedavisi hastalarımızda veya gebe hanımefendilerde bu bakteriye temasta ağır tablolar görülebilir.