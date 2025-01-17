İzmir'de 'Öldüren kumpir' olayında salmonella bakterisi ortaya çıkmıştı! Bu belirtilere dikkat

28 Aralık günü Buca ilçesi Forbes Caddesi'nde bulunan bir kumpircide meydana gelen olayda, işletmeden kumpir yedikten sonra fenalaşan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle gittikleri Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından evlerine döndü. Olaydan 2 gün sonra anne Servet Polat evin tuvaletinde ölü bulundu. Aile ise işletmeden şikayetçi oldu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Servet Polat'ın ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, işletme sahibi N.D'nin iş yerinde kumpir yiyen başka kişilerin de zehirlenme belirtileri göstererek hastanelere başvuruda bulundukları belirlendi. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekiplerince, işletmede yiyecek hazırlanmasında kullanılan malzemelerden alınan numune örneklerindeki ilk incelemede salmonella virüsü bulunduğu öğrenildi.
Salmonella bakterisi hakkında bilgi veren Hekim Kerem Korkut, bakterinin ağır tablolara neden olabileceğini söyledi.
Korkut, "Salmonella bakterisi genellikle tavuk ve tavuk ürünlerinde çoğalabilen bir bakteri ve genelde ishale yol açar. Zehirlenme tablolarını tetikler. Bu bakteri özellikle bayatlamış tavuk yumurtası ve tavuk etinde sıkça görülür. Bunlara dikkat etmek gerekir. Salmonella bakterisi ateşli ishal yapmaya eğilimlidir ve bu belirtileri gösteren hastaların hastaneye gitmesi önemlidir.
Bu bakteriden zehirlenme vakaları diğer zehirlenmelerden farklı olur; daha ağır seyreder. Dışarıda tüketilen gıdaların içeriğinde genellikle tavuk eti bulunduğu için özellikle de bağışıklığı zayıflamış kişilerde, yaşlı, özellikle bebek, kanser tedavisi hastalarımızda veya gebe hanımefendilerde bu bakteriye temasta ağır tablolar görülebilir.
Bakteriye maruz kalan kişiler sıvı kaybederler. Sıvı kaybetme sonrasında genel kötüleşmeyle birlikte bu durum hayatına mal olabilir" diye konuştu.