İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İl Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürüttü. Soruşturmalarda isimleri geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ele geçirilen dijital materyallerde de haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kayıt bulunan 11 şüpheliye, bu sabah operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin de arandığı belirtildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır