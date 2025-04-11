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İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.İl Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürüttü.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürüttü. Soruşturmalarda isimleri geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ele geçirilen dijital materyallerde de haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kayıt bulunan 11 şüpheliye, bu sabah operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin de arandığı belirtildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
fetö
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