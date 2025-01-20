Kalsiyum deposu: Günlük bir bardak içmek bağırsak kanseri riskini azaltıyor!

Coşkun açıklamasına şöyle devam etti:

“Çalışmanın sonuçlarına göre, günde 244 gram ilave süt tüketen katılımcıların bağırsak kanseri geliştirme riskinin yüzde 17 daha düşük olduğu ortaya koyuldu. Ayrıca, araştırmacılar, süt tüketiminin koruyucu etkisinin diğer diyet faktörlerinden ve yaşam tarzı alışkanlıklarından bağımsız olduğunu tespit etti.



