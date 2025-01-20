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Kalsiyum deposu: Günlük bir bardak içmek bağırsak kanseri riskini azaltıyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
20.01.2025 16:34
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Süt içmenin kanser gelişimini etkileyip etkilemediği tartışma konusu olurken Oxford Üniversitesi ve Cancer Researce UK tarafından yayınlanan bir çalışmada, günlük 1 bardak süt içmenin bağırsak kanseri riskini azalttığı açıklandı.

Oxford Üniversitesi ve Cancer Researce UK tarafından yayınlanan çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Çalışmada, süt tüketimi ile bağırsak kanseri riski arasındaki ilişkiyi incelemek için ilk olarak, 542 binden fazla kadından alınan genetik veriler analiz edildi ve laktozun yetişkinlikte sindirilebilme yeteneği olan laktaz enzim ilişkili varyantlara odaklanıldı.

Ayrıca katılımcılardan günlük süt alımları da dahil olmak üzere ayrıntılı beslenme alışkanlıkları hakkındaki veriler toplandı. Bu iki veri setini birleştirerek araştırmacılar süt tüketiminin bağırsak kanseri riski üzerindeki nedensel etkisini daha iyi tahmin edebildiler” ifadelerini kullandı.

Coşkun açıklamasına şöyle devam etti:

“Çalışmanın sonuçlarına göre, günde 244 gram ilave süt tüketen katılımcıların bağırsak kanseri geliştirme riskinin yüzde 17 daha düşük olduğu ortaya koyuldu. Ayrıca, araştırmacılar, süt tüketiminin koruyucu etkisinin diğer diyet faktörlerinden ve yaşam tarzı alışkanlıklarından bağımsız olduğunu tespit etti.

Sütün bağırsak kanseri riskini azaltmadaki faydalarının bir nedeni olarak sütün sağlıksız yiyecek seçimlerinin yerini alması ve zengin bir kalsiyum kaynağı olmasından ileri geldiği düşünülmektedir. Kalsiyum, bağırsaktaki potansiyel olarak zararlı maddelere bağlanarak ve anormal hücrelerin ölümünü teşvik ederek kansere karşı korumaya yardımcı olabilir.

Ayrıca, sütteki laktoz, iltihap önleyici ve kanser karşıtı etkilere sahip, kısa zincirli bir yağ asidi olan bütirat üreten yararlı bağırsak bakterilerinin büyümesini destekleyebilir. Son olarak, süt, et ve süt ürünlerinde bulunan bir yağ asidi olan konjuge linoleik asit içerir.

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bağırsak kanseri kanser bağırsak
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