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Kars’ta sokaklarda sürpriz karşılaşma! Yiyecek arayan ayılar şehir merkezine indi

Kars’ta kış uykusundan uyanan boz ayılar sokaklarda cirit atıyor.

Çiğdem Sevinç

Kars’ta kış uykusundan uyanan boz ayılar sokaklarda cirit atıyor. Bahçe duvarında gözetleme yapan ve konteynerleri devirerek yiyecek arayan ayılar kameralara yansıdı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yavrularıyla birlikte şehir merkezine inen ayılar, çöp konteynerlerini devirerek içerisinde yiyecek arıyor. Her sokak ve caddede ayılarla karşılaşmanın mümkün olduğu Sarıkamış’ta vatandaşlar da bu duruma alıştı. Evlerin önünde, lojmanların hemen yanı başında çöp konteynerlerini devirerek karınlarını doyuran ayılar, vatandaşlar ve araçlardan da rahatsız olmuyor. Karınlarını doyuran ayılar daha sonra ormana dönerken, vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydediyor. İlçede bahçe duvarında gözetleme yapan ve konteynerleri devirerek yiyecek arayan ayılar kameralara yansıdı.

(İHA)

Kars’ta sokaklarda yiyecek arayan ayılar kamerada

Kars’ta sokaklarda yiyecek arayan ayılar kamerada

Kars’ta sokaklarda yiyecek arayan ayılar kamerada

Kars’ta sokaklarda yiyecek arayan ayılar kamerada

Kars’ta sokaklarda yiyecek arayan ayılar kamerada

Kars’ta sokaklarda yiyecek arayan ayılar kamerada

Kars’ta sokaklarda yiyecek arayan ayılar kamerada

Kars’ta sokaklarda yiyecek arayan ayılar kamerada

Kars’ta sokaklarda yiyecek arayan ayılar kamerada
Anahtar Kelimeler:
Kars ayı
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