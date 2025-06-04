Olay Kartal D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Üst geçide çıkan bir kişi Ankara istikametindeki elektrik direğine atladı.
KAYARAK YOLA İNDİ
Direğe tutunan genç, kayarak yola indi. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İstanbul - Kartal’da üst geçitten elektrik direğine atladı
İstanbul - Kartal’da üst geçitten elektrik direğine atladı - Genel - İstanbul -
İstanbul - Kartal’da üst geçitten elektrik direğine atladı - Genel - İstanbul -
İstanbul - Kartal’da üst geçitten elektrik direğine atladı - Genel - İstanbul -
İstanbul - Kartal’da üst geçitten elektrik direğine atladı - Genel - İstanbul -
İstanbul - Kartal’da üst geçitten elektrik direğine atladı - Genel - İstanbul -
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