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Kartal’da üst geçitten elektrik direğine atladı

Kartal’da üst geçitten elektrik direğine atlayan bir kişi, kayarak yola indi. Yaşananlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay Kartal D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Üst geçide çıkan bir kişi Ankara istikametindeki elektrik direğine atladı.

KAYARAK YOLA İNDİ

Direğe tutunan genç, kayarak yola indi. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İstanbul - Kartal’da üst geçitten elektrik direğine atladı

İstanbul - Kartal’da üst geçitten elektrik direğine atladı - Genel - İstanbul -

İstanbul - Kartal’da üst geçitten elektrik direğine atladı - Genel - İstanbul -

İstanbul - Kartal’da üst geçitten elektrik direğine atladı - Genel - İstanbul -

İstanbul - Kartal’da üst geçitten elektrik direğine atladı - Genel - İstanbul -

İstanbul - Kartal’da üst geçitten elektrik direğine atladı - Genel - İstanbul -

İstanbul - Kartal’da üst geçitten elektrik direğine atladı - Genel - İstanbul -

İstanbul - Kartal’da üst geçitten elektrik direğine atladı - Genel - İstanbul -

İstanbul - Kartal’da üst geçitten elektrik direğine atladı - Genel - İstanbul -

İstanbul - Kartal’da üst geçitten elektrik direğine atladı - Genel - İstanbul -

İstanbul - Kartal’da üst geçitten elektrik direğine atladı - Genel - İstanbul -
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kartal
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