Kartal’da üst geçitten elektrik direğine atladı

Olay Kartal D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Üst geçide çıkan bir kişi Ankara istikametindeki elektrik direğine atladı.

KAYARAK YOLA İNDİ

Direğe tutunan genç, kayarak yola indi. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır