Kimlik çıkartmak için emniyete gidince yakalandı! Taşla vura vura öldürmüş

Olay, 2 Haziran'da saat 01.00 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ginyol, bir yakınının düğününe gitti. Gece yarısı düğün salonundan çıkan Ginyol, aynı düğünden ayrılan ve alkollü olduğu öne sürülen Barış G. ile yürümeye başladı. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Barış G. yerden aldığı taşla başına vurduğu Ginyol'u ağır yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Ginyol yere yığılırken, şüpheli Barış G. ise olay yerinden kaçtı.