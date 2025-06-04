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Kimlik çıkartmak için emniyete gidince yakalandı! Taşla vura vura öldürmüş

Kağıthane’de, düğün çıkışında akrabasıyla tartışan 72 yaşındaki Mehmet Ginyol, alkollü olduğu öne sürülen Barış G. tarafından başına taşla vurularak öldürüldü. Şüpheli, kimlik çıkarmaya gittiği emniyette yakalanarak tutuklandı.

Çiğdem Sevinç

Olay, 2 Haziran'da saat 01.00 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ginyol, bir yakınının düğününe gitti. Gece yarısı düğün salonundan çıkan Ginyol, aynı düğünden ayrılan ve alkollü olduğu öne sürülen Barış G. ile yürümeye başladı. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Barış G. yerden aldığı taşla başına vurduğu Ginyol'u ağır yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Ginyol yere yığılırken, şüpheli Barış G. ise olay yerinden kaçtı.

TAŞA ÖLDÜRDÜ

TAŞA ÖLDÜRDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Mehmet Ginyol, hayatını kaybetti. Polis ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ginyol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

EMNİYETE KİMLİK İŞLEMİNE GELİNCE YAKALANDI

EMNİYETE KİMLİK İŞLEMİNE GELİNCE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Barış G., saat 09.30 sıralarında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne pasaport almak amacıyla kimlik çıkarmak için gittiği öğrenildi. Şüpheli burada firari olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alındı. Şüpheli Barış G. polis ekipleri tarafından ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması için Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Şüphelinin polise verdiği ilk ifadede "Aramızda çıkan tartışmada anneme küfür etti. Ben de bir anlık sinirle taşla kafasına vurdum" dediği öğrenildi. Diğer yandan şüpheli Barış G.’nin poliste 'Kasten yaralama’ ve 'Evden hırsızlık' suçlarından suç kaydı olduğu öğrenildi.

SALONA DÖNÜP BIÇAKLADIM DEDİ

SALONA DÖNÜP BIÇAKLADIM DEDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış G., çıkartıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Şüpheli Barış G. ifadesinde, Mehmet Ginyol’un düğünü çıkışında annesine küfür ettiğini bunun üzerine bir sokakta kavga ettiklerini, düğünden çıkan iki kişinin onu sakinleştirmeye çalıştığını söyledi.

Daha sonra sokağa ilerleyen Ginyol’un arkasından gittiğini ve koşarak arkasından geldiğini, alkollün de etkisiyle Ginyol’u taş ile darbederek yaraladığını belirtti. Ardından da düğün salonuna geri dönerek Ginyol’u bıçakla yaraladığını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
alkol düğün taş
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