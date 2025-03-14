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  4. Kız öğrenci istedi Canik Belediyesi 'park' yerine 'bank' gönderdi! "Güzel güzel otursunlar" mesajı herkes dumur etti

Kız öğrenci istedi Canik Belediyesi 'park' yerine 'bank' gönderdi! "Güzel güzel otursunlar" mesajı herkes dumur etti

14.03.2025 15:58
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Okulunda oyun alanı yetersiz olduğu için genişletilmesi talebinde bulunan ortaokul öğrencisinin isteğine Canik Belediyesi'nin yanıtı sosyal medyada gündem yarattı. Buğlem Demir isimli kız öğrenci oyun alanının yetersiz olduğunu ve genişletilmesi gerektiğini söylerken, belediye tarafından okula gönderilen iki adet bank şaşkınlığa neden oldu. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın "Güzel güzel otursunlar" mesajı günün konusu oldu.

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Canik Uludağ Ortaokulu'nda eğitim gören Buğlem Demir isimli kız öğrenci, okulundaki oyun alanının yetersiz olduğunu ve genişletilmesi gerektiğini belirterek; AK Partili Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya talebini iletti.

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BELEDİYE BAŞKANI PARK YERİNE BANK GÖNDERDİ

Başkan Sandıkçı da, öğrencinin çağrısı üzerine belediyenin Park ve Bahçeler Birimi'ni okula gönderdi.

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BELEDİYE BAŞKANI SANDIKÇI: "GÜZEL GÜZEL OTURSUNLAR"

Okula gelen personeller, Başkan Sandıkçı'nın "Ben onların amcasıyım, 2 tane bank göndereyim güzel güzel otursunlar" mesajını aktardıktan sonra 2 adet bankı okul bahçesine bıraktı.

O anları video kaydına alan personeller "Görev Tamamlandı" notunu düşerken, kız öğrenci de teşekkürlerini iletti.

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Söz konusu olay sosyal medyada ise günün konusu oldu;

Anahtar Kelimeler:
Canik okul bank belediye
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