Kız öğrenci istedi Canik Belediyesi 'park' yerine 'bank' gönderdi! "Güzel güzel otursunlar" mesajı herkes dumur etti

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Canik Uludağ Ortaokulu'nda eğitim gören Buğlem Demir isimli kız öğrenci, okulundaki oyun alanının yetersiz olduğunu ve genişletilmesi gerektiğini belirterek; AK Partili Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya talebini iletti.
Başkan Sandıkçı da, öğrencinin çağrısı üzerine belediyenin Park ve Bahçeler Birimi'ni okula gönderdi.
Okula gelen personeller, Başkan Sandıkçı'nın "Ben onların amcasıyım, 2 tane bank göndereyim güzel güzel otursunlar" mesajını aktardıktan sonra 2 adet bankı okul bahçesine bıraktı.
O anları video kaydına alan personeller "Görev Tamamlandı" notunu düşerken, kız öğrenci de teşekkürlerini iletti.
Söz konusu olay sosyal medyada ise günün konusu oldu;
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