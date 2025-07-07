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Kütahya’da uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Operasyonların ilkinde, uygulama noktasında durdurulan M.G.

Çiğdem Sevinç

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonların ilkinde, uygulama noktasında durdurulan M.G. (23) isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1130 gram esrar maddesi ele geçirildi. M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

İkinci olayda ise A.G. isimli şahsın yapılan kontrollerinde, yaklaşık 700 gram bonzai üretilebilecek 7,08 gram bonzai hammaddesi (A-M) bulundu. A.G. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

(İHA)

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı G1

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı G2

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı G3

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı G4
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Kütahya
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