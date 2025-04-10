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Manisa Zabıtası dönercileri tek tek denetledi! İlk üç ayda 218 işletmeye müdahale...

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesine için denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Çiğdem Sevinç

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesine için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, 2025’in ilk üç ayında 513 gıda işletmesi denetlenirken gıda işletmelerine yönelik 218 şikayete de kısa sürede müdahale edildi.

Gıda ve hijyen denetimlerini ara vermeden sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, restoran-lokanta, unlu mamuller ve marketler olmak üzere 3 ayrı alanda denetim gerçekleştiriyor. Gıda güvenliğini üst seviyede tutan zabıta ekipleri, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte, yaşanabilecek zehirleme vb. durumların önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırıyor.

ZABITALAR SÜREKLİ SOKAKTA

Denetimlerle birlikte gıda ve hijyene yönelik şikayetlere de kısa süre içerisinde müdahale edildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Erdal Özçelik, "Zabıtalarımız ve uzman görevlilerimizle sürekli denetim sağlıyoruz. Bize ulaşan şikayetleri maksimum iki saat içerisinde çözüme ulaştırıyoruz. Şikayet değerlendirme oranımız yüzde 97 seviyesinde. İlçe tarım müdürlükleriyle beraber yemeklerden numuneler alıp zehirlenmelere karşı bakteri analizlerini yapıyoruz. Manisa’da Allah’a şükür zehirlenme gibi bir şey olmadı. Gıdaların daha kolay bozulduğu sıcak havalarda denetimleri sıklaştıracağız. İnsanlar bize güvenerek yemek yiyecekler. İnsanların güvenini boşa çıkartamayız" dedi.

"AMACIMIZ HALKIMIZA SAĞLIKLI GIDALAR ULAŞTIRMAK"

Zabıta Dairesi Başkanlığı Gıda Mühendisi Funda Üner de "Rutin kontrollerimizden birini tavuk döner satışı yapan firmalar üzerinde gerçekleştirdik. Açıkta ürün olmaması, işletmelerin temizliği, ürünlerin son kullanma tarihleri, ağzı açık çöpler bulunmaması ve pişmiş tavukların üzerine çiğ tavukların eklenmemesine özellikle dikkat ediyoruz. Buradaki amacımız halk sağlığı korumak, halkımıza sağlıklı gıdalar ulaştırabilmek" ifadelerini kullandı.

ÜÇ AYDA 513 GIDA İŞLETMESİ DENETLENDİ

Zabıta Dairesi ekipleri tarafından, 2025 yılının ilk üç ayında, vatandaşların çeşitli konularda gerçekleştirdiği 2 bin 424 şikayet ve bildiri, çözüme kavuşturuldu. Gıda işletmelerine yönelik 218 şikayete kısa sürede müdahale edilirken 513 gıda işletmesi de denetlendi.

Manisa Zabıtasından dönercilere denetim

Manisa Zabıtasından dönercilere denetim

Manisa Zabıtasından dönercilere denetim

Manisa Zabıtasından dönercilere denetim

Manisa Zabıtasından dönercilere denetim

Manisa Zabıtasından dönercilere denetim

Manisa Zabıtasından dönercilere denetim

Manisa Zabıtasından dönercilere denetim

Manisa Zabıtasından dönercilere denetim

Manisa Zabıtasından dönercilere denetim

Manisa Zabıtasından dönercilere denetim
Anahtar Kelimeler:
döner tavuk
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