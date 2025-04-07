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Menteşe Belediye Tiyatrosu Uluslararası Çocuk Oyunları Festivali’nde oyun sahneleyecek

Menteşe Belediye Tiyatrosu, Denizli’de 21-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Çocuk Oyunları Festivali’nde ‘Hayvanların Büyülü Dünyası’ oyununu sahneleyecek.Menteşe Belediye Tiyatrosu, farklı illerde ve uluslararası etkinliklerde sahne almaya devam ediyor.

Menteşe Belediye Tiyatrosu, Denizli’de 21-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Çocuk Oyunları Festivali’nde ‘Hayvanların Büyülü Dünyası’ oyununu sahneleyecek.
Menteşe Belediye Tiyatrosu, farklı illerde ve uluslararası etkinliklerde sahne almaya devam ediyor. Denizli’de düzenlenecek Uluslararası Çocuk Oyunları Festivali’nde sahne alacak belediye tiyatrosu oyuncuları ayrıca 9 Nisan saat 20.00’de Eskişehir Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi’nde Ariel Dorfman’ın kaleme aldığı ve etkileyici kurgusuyla dikkat çeken "Ölüm ve Bakire" adlı oyunla seyirci karşısına çıkacak. Aynı oyun, 11 Nisan saat 20.00’de Menteşe Belediyesi Ayhan İçöz Sahnesi’nde de sahnelenecek. Shakespeare’in klasik eserine modern bir bakış açısı getiren "Juliet and Romeo" oyunu ise 18 Nisan saat 20.00’de yine Ayhan İçöz Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşacak.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Menteşe Belediye Tiyatrosu, Uluslararası Çocuk Oyunları Festivali’nde sahne alacak

Menteşe Belediye Tiyatrosu, Uluslararası Çocuk Oyunları Festivali’nde sahne alacak

Menteşe Belediye Tiyatrosu, Uluslararası Çocuk Oyunları Festivali’nde sahne alacak

Menteşe Belediye Tiyatrosu, Uluslararası Çocuk Oyunları Festivali’nde sahne alacak

Menteşe Belediye Tiyatrosu, Uluslararası Çocuk Oyunları Festivali’nde sahne alacak

Menteşe Belediye Tiyatrosu, Uluslararası Çocuk Oyunları Festivali’nde sahne alacak

Menteşe Belediye Tiyatrosu, Uluslararası Çocuk Oyunları Festivali’nde sahne alacak

Menteşe Belediye Tiyatrosu, Uluslararası Çocuk Oyunları Festivali’nde sahne alacak

Menteşe Belediye Tiyatrosu, Uluslararası Çocuk Oyunları Festivali’nde sahne alacak
Anahtar Kelimeler:
Tiyatro
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