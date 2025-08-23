Mezarları metrelerce kazıp defin arıyorlar! Savunmaları pes dedirtti: "Kemiklerini çalmadık, duruyor"

3. KEZ KAZMIŞLAR

Yassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay, "Mezarları akşam yine kazmışlar. Bu üçüncü kazılış. İkincisinde yakaladık, ifadelerini aldılar, mahkemeye sevk edildiler, serbest bırakıldılar. Kanunlarımız bana göre çok hafif kalıyor. 51 sene önce gömülmüş vatandaşın mezarını kazmışlar, kemikleri dışarıda. Böyle terbiyesizlik olmaz. Muhtar olarak da vatandaş olarak da çok rahatsızım. Artık çözüm istiyorum, büyüklerimiz önlem alsın. Şu an kazılan mezar dedemin dayısı Yaşar Yücel’in mezarı. Kemikler dışarıda. Adamı yakaladığımızda, Ayıp değil mi, niye Müslüman mezarı kazıyorsun? dedim. O da bana, Kemiklerini çalmadık, duruyor,’ dedi. Dalga geçer gibi. Jandarmamız da biz de artık bıktık bu işten" şeklinde konuştu.