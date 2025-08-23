HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mezarları metrelerce kazıp defin arıyorlar! Savunmaları pes dedirtti: "Kemiklerini çalmadık, duruyor"

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Yassıören Mahallesi’nde bulunan bir mezarlık defineciler tarafından üçüncü kez kazıldı. Definecilerin, "Ermeni mezarlığı" iddiasıyla gerçekleştirdiği kazılarda kemiklerin dışarı saçıldığı görüldü. Muhtar ve mahalleli duruma tepki gösterdi.

Mezarları metrelerce kazıp defin arıyorlar! Savunmaları pes dedirtti: "Kemiklerini çalmadık, duruyor"
Çiğdem Sevinç

Olay, Arnavutköy Yassıören Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta yaşandı. İddiaya göre, defineciler, bir vatandaşın mezarını "Ermeni mezarlığı" olduğunu öne sürerek üçüncü kez kazdı.

Mezarları metrelerce kazıp defin arıyorlar! Savunmaları pes dedirtti: "Kemiklerini çalmadık, duruyor" G1

Mezarlığa dua etmek için gelenler açılmış mezarı görünce şok yaşadı. Daha önce jandarma ekiplerince yakalanan şahısların ifadelerinde define aramak için mezarı kazdıklarını itiraf ettikleri, ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Mezarları metrelerce kazıp defin arıyorlar! Savunmaları pes dedirtti: "Kemiklerini çalmadık, duruyor" G2

Mezarlıkta kemiklerin sağa sola savrulduğu, bazı mezarların defalarca kapatılıp yeniden kazıldığı belirtilirken, mahalleli ve muhtar yaşananlara isyan etti.

3. KEZ KAZMIŞLAR

Mezarları metrelerce kazıp defin arıyorlar! Savunmaları pes dedirtti: "Kemiklerini çalmadık, duruyor" G3

Yassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay, "Mezarları akşam yine kazmışlar. Bu üçüncü kazılış. İkincisinde yakaladık, ifadelerini aldılar, mahkemeye sevk edildiler, serbest bırakıldılar. Kanunlarımız bana göre çok hafif kalıyor. 51 sene önce gömülmüş vatandaşın mezarını kazmışlar, kemikleri dışarıda. Böyle terbiyesizlik olmaz. Muhtar olarak da vatandaş olarak da çok rahatsızım. Artık çözüm istiyorum, büyüklerimiz önlem alsın. Şu an kazılan mezar dedemin dayısı Yaşar Yücel’in mezarı. Kemikler dışarıda. Adamı yakaladığımızda, Ayıp değil mi, niye Müslüman mezarı kazıyorsun? dedim. O da bana, Kemiklerini çalmadık, duruyor,’ dedi. Dalga geçer gibi. Jandarmamız da biz de artık bıktık bu işten" şeklinde konuştu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Mezarları metrelerce kazıp defin arıyorlar! Savunmaları pes dedirtti: "Kemiklerini çalmadık, duruyor" G4

Öte yandan, definecilerin talan ettiği mezarlık ve çevresi dron kamerasıyla havadan da görüntülendi.

SAĞA SOLA SAVURMUŞLAR

Mezarları metrelerce kazıp defin arıyorlar! Savunmaları pes dedirtti: "Kemiklerini çalmadık, duruyor" G5

Görüntülerde mezarlığın metrelerce kazılarak kemiklerin ortalığa çıktığı ve sağa sola savrulduğu görüldü. Çalışma yapan definecilerin etrafta bıraktığı eldiven ve define kazmaya yarayan eşyalar da görüntülendi.

Anahtar Kelimeler:
define Arnavutköy mezarlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sahte diplomalı imamdan ‘pes’ dedirten savunma! Eski eşini suçladı…

Sahte diplomalı imamdan ‘pes’ dedirten savunma! Eski eşini suçladı…

İlginç anlar: Market çalışanı Belediye Başkanı Bahadır'ın sorusu sonrası dondu kaldı!

İlginç anlar: Market çalışanı Belediye Başkanı Bahadır'ın sorusu sonrası dondu kaldı!

Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak?

Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak?

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Fatih Altaylı açıkladı: "Özgür Özel bir sürpriz hazırlıyor"

Fatih Altaylı açıkladı: "Özgür Özel bir sürpriz hazırlıyor"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.