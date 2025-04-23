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Nice 105 yıllara... Mynet ailesi olarak dünyadaki bütün çocukların bayramını kutlarız

Zaferlerle dolu mazimizde 105 yıl önce bugün, gelecek nesil olan bizlere tarifi mümkün olmayan bir miras bırakıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sadece Türkiye'ye değil dünyaya bırakılmış bir armağandı. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bu değerli mirası atalarımızdan bize, bizden de Türkiye'nin geleceği olan evlatlarımıza bırakılacak. Mynet ailesi olarak tüm dünyadaki çocukların 23 Nisan'ını kutlarız. Nice Bayramlara...

Ufuk Dağ

Bugün 23 Nisan... Şanlı tarihimizde yer alan en önemli günlerden biri. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk Milletinin egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Ne mutlu bize ki böyle önemli bir günü çocuklarımıza bayram olarak armağan eden bir kurucu lidere sahiptik.

TÜM YURTTA, COŞKUYLA...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan günü bir kez daha tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLEN TEK BAYRAM

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924’te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929 tarihinde Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiş ve bu tarihten itibaren 23 Nisan yurt sathında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin onlara güveninin göstergesidir. Atatürk, dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden tek liderdir.

Ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene 105. yıl dönümünü kutluyor. Biz de Mynet olarak gelecek nesillere gururla taşıyacağımız bu onurlu mirası ekip arkadaşlarımız ve aileleriyle kutluyoruz.

Ali Rıza - Ayaz - Ayça Bozkır

Ali Rıza - Ayaz - Ayça Bozkır

Ayaz Bozkır

Ayaz Bozkır

Asya Özcan

Asya Özcan

Asya Özcan

Asya Özcan

Batu-Duru

Batu-Duru
Anahtar Kelimeler:
23 nisan
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