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Otel, vapur iskelesi, çay bahçesi... 1999 depremi ilk günkü gibi! Gölcük'te suyun altında görüntülendi

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti ancak depremin izlerini hala ilk günkü taşıyan bir yer var: denizin derinlikleri... Dalgıçlar suyun altındaki dikkat çeken deprem kalıntılarını görüntüledi.

Otel, vapur iskelesi, çay bahçesi... 1999 depremi ilk günkü gibi! Gölcük'te suyun altında görüntülendi

Türkiye'nin en derin acılarından biri olan 1999 depremi hafızalardan silinmediği gibi suyun altında da izlerini ilk günkü gibi taşıyor. Gölcük'te sulara gömülen yapılar ve eşyalar kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

DEPREMİN İZLERİ İLK GÜNKÜ GİBİ

Otel, vapur iskelesi, çay bahçesi... 1999 depremi ilk günkü gibi! Gölcük'te suyun altında görüntülendi G1

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti.

Otel, vapur iskelesi, çay bahçesi... 1999 depremi ilk günkü gibi! Gölcük'te suyun altında görüntülendi G2

7.4 büyüklüğündeki depremde Gölcük'e bağlı Değirmendere'de kıyıda bulunan otel, vapur iskelesi, çay bahçesi ve bazı evlerin sular altında kalmasıyla oluşan batık bölge, bugün ise dalış yapılan alanlardan biri olarak kullanılıyor.

Otel, vapur iskelesi, çay bahçesi... 1999 depremi ilk günkü gibi! Gölcük'te suyun altında görüntülendi G3

Değirmendere Sahili'nin yaklaşık 180 metre açığında bulunan ve 18 ila 55 metre derinliğe uzanan bölgede, deprem sırasında kökünden sökülen çınar ağaçları ile çay bahçesine ait şemsiyeler, sokak lambaları ve seyyar satıcı tezgahlarının kalıntıları bulunuyor.

Otel, vapur iskelesi, çay bahçesi... 1999 depremi ilk günkü gibi! Gölcük'te suyun altında görüntülendi G4

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı dalgıçlar ile Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) ekipleri, bölgede dalış yapıp depremden yıllar sonra su altında kalan yapı kalıntılarını görüntüledi.

Otel, vapur iskelesi, çay bahçesi... 1999 depremi ilk günkü gibi! Gölcük'te suyun altında görüntülendi G5

İşte su altında depremin ilk günkü gibi duran izleri...

Anahtar Kelimeler:
deprem marmara depremi Gölcük 17 Ağustos 1999 depremi
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