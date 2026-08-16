Otel, vapur iskelesi, çay bahçesi... 1999 depremi ilk günkü gibi! Gölcük'te suyun altında görüntülendi

Türkiye'nin en derin acılarından biri olan 1999 depremi hafızalardan silinmediği gibi suyun altında da izlerini ilk günkü gibi taşıyor. Gölcük'te sulara gömülen yapılar ve eşyalar kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır