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  4. Otelden atıldı, 6 kişiyle basmaya geldi! Teksas'ı aratmayan görüntüler saniye saniye kameraya yansıdı... Silahla ateş açınca 3 kişi yaralandı

Otelden atıldı, 6 kişiyle basmaya geldi! Teksas'ı aratmayan görüntüler saniye saniye kameraya yansıdı... Silahla ateş açınca 3 kişi yaralandı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.02.2025 14:20
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Taksim’de Gökhan T. ücreti ödemediği için atıldığı oteli 6 kişiyle bastı. Yaşanan arbedede otel sahibi Azmi A. silahla ateş açınca 3 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, bölgede bulunan Beyoğlu Güven Timleri otele girip 10 şüpheliyi gözaltına alındı.

Olay, 3 Şubat’ta saat 20.10 sıralarında Taksim Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir otelde kalan Gökhan T., ücreti vermemesi ve rahatsızlık vermesi sebebiyle odadan çıkarıldı. Gökhan T. ile otel sahibi Azmi A. arasında tartışma yaşandı.

Taraflar arasında yaşanan olay sonrasında Gökhan T., yakınları Turgut T., İbrahim T., Kenan T., Ahmet Ö., Yağmur D. ve Özmen B. ile birlikte oteli bastı.

GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Yaşanan arbedede otel sahibi Azmi A., kardeşi Mehmet Ali A. (56), Mansur S. ve Davut B. ile baskına gelenlerle birbirine girdi. Kavga sonrasında Azmi A. silahla ateş açınca Turgut T. ve Davut B. bacağından, Mansur S. ise baldırından yaraladı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına da yansıdı.

GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Sesleri duyan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri koşarak olay yerine geldi. Şüphelilere müdahale eden güven timleri, silahlarını da çekip otele girdi.

Burada silahlı olan Azmi A. ile birlikte olaya karışan 9 şüpheli gözaltına alındı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, emniyette ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
silah otel kamera taksim
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