Robotlar sokağa böyle çıktı! Görenler dönüp bir daha baktı...

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, bilim kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz sahneler artık günlük hayatımızın sıradan bir parçası haline gelmeye başladı. Özellikle insansı robot teknolojilerindeki devasa ilerlemeler, bu gelişmiş makineleri fabrikalardan ve laboratuvarlardan çıkarıp doğrudan sosyal yaşantımızın tam merkezine entegre ediyor.

Bunun en ilginç ve çarpıcı örneklerinden biri, köklü bir kültürel mirasa sahip olan Çin'de düzenlenen geleneksel bir etkinlikte yaşandı.

ÇİN’DE DÜZENLENEN GELENEKSEL ETKİNLİKTE ROBOTLAR SOKAĞA ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre, Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Jieyang kentinde düzenlenen geleneksel etkinlikte insanlar ve robotlar bir araya geldi.

Ekinlikte insansı robotların da kalabalığın arasında yer alması, ilginç görüntülere sahne oldu.

Geçmişin mirası ile geleceğin teknolojisinin aynı sokaklarda buluştuğu bu anlar, insansı robotların sadece birer makine olmaktan çıkıp toplumun içinde günlük hayatın bir parçası olma yolunda hızla ilerlediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: AA