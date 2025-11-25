HABER

Son ankette çarpıcı fark! Asal Araştırma 'Türkiye'yi kim yönetsin?' diye sordu

Yeni anket sonucu geldi, gündem oldu. Asal Araştırma tarafından 26 ilde yapılan son anket çalışmasında katılımcılara "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusu soruldu. 10 ismin yer aldığı ankette Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu detayları dikkat çekerken; zirvede yer alan ismin attığı fark da gündem yarattı. Peki liderler anketinde ilk sırada kim yer aldı? Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş mı? Özgür Özel mi? Ekrem İmamoğlu mu? Yoksa başka bir isim mi? İşte detaylar...

Son ankette çarpıcı fark! Asal Araştırma 'Türkiye'yi kim yönetsin?' diye sordu
Devrim Karadağ

Son anket çalışmasında "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusu yöneltildi. Asal Araştırma tarafından 26 ilde 1-9 Kasım tarihlerinde 2 bin 15 kişi ile yapılan son anket çalışmasının sonuçları ise gündem yarattı.

ERDOĞAN'DAN BÜYÜK FARK!

Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Balkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada yer alırken; en yakın rakibiyle arasındaki fark ise dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU DETAYI

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu detayı da gözlerden kaçmadı. Söz konusu ankette Yavaş, İmamoğlu'nun önünde ikinci sırada yer aldı.

İşte son anketteki çarpıcı sonuçlar:

Son ankette çarpıcı fark! Asal Araştırma 'Türkiye'yi kim yönetsin?' diye sordu G1

Recep Tayyip Erdoğan:%25.6

Son ankette çarpıcı fark! Asal Araştırma 'Türkiye'yi kim yönetsin?' diye sordu G2

Mansur Yavaş:%16.0

Son ankette çarpıcı fark! Asal Araştırma 'Türkiye'yi kim yönetsin?' diye sordu G3

Ekrem İmamoğlu:%12.4

Son ankette çarpıcı fark! Asal Araştırma 'Türkiye'yi kim yönetsin?' diye sordu G4

Selahattin Demirtaş:%5.0

Son ankette çarpıcı fark! Asal Araştırma 'Türkiye'yi kim yönetsin?' diye sordu G5

Özgür Özel:%4.4

