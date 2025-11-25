Son ankette çarpıcı fark! Asal Araştırma 'Türkiye'yi kim yönetsin?' diye sordu

Son anket çalışmasında "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusu yöneltildi. Asal Araştırma tarafından 26 ilde 1-9 Kasım tarihlerinde 2 bin 15 kişi ile yapılan son anket çalışmasının sonuçları ise gündem yarattı.

ERDOĞAN'DAN BÜYÜK FARK!

Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Balkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada yer alırken; en yakın rakibiyle arasındaki fark ise dikkat çekti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu detayı da gözlerden kaçmadı. Söz konusu ankette Yavaş, İmamoğlu'nun önünde ikinci sırada yer aldı.

İşte son anketteki çarpıcı sonuçlar: