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Sosyal medyada terör propagandasına 7 gözaltı

İzmir'de, sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptığı gerekçesiyle 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütlerine yönelik soruşturma yürütüldü.

Sosyal medyada PKK/KCK, PYD/YPG, THKP/C, DHKP/C, MLKP silahlı terör örgütlerinin propagandasını yapan 10 şüpheliye yönelik bu sabah, operasyon yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen evlere gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Sosyal medyada terör propagandasına 7 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
İzmir terör operasyonu
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