Steam'in patronu Gabe Newell, dünyanın en büyük 50. yatını aldı: Hastanesi bile var!

Oyun dünyasının önemli isimlerinden olan Steam'in patronu Gabe Newell, "dünyanın en büyük 50. yatı" olan "Leviathan"ı teslim aldı. Ultra lüks yatın içinde oyun salonundan küçük bir hastaneye, denizaltı garajından tam donanımlı bir laboratuvara kadar adeta yok yok.

Enes Çırtlık

Lüks yat dünyası, teknoloji sektörünün dev isimleriyle gittikçe daha fazla iç içe geçiyor gibi görünüyor. Bunun son örneği ise Valve'in kurucu ortağı ve Steam'in patronu Gabe Newell ve onun yeni yatı oldu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 50. YATI"

Steam'in patronu Gabe Newell, dünyanın en büyük 50. yatını aldı: Hastanesi bile var! G1

Oyun dünyasının en etkili figürlerinden biri olan Gabe Newell, 111 metre uzunluğundaki yeni yatını teslim aldı. 111 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki yat, "Leviathan" olarak isimlendiriliyor. Dünyanın en büyük 50. yatı olarak nitelendirilen Leviathan, 26 misafir ve 37 mürettebat üyesine kadar konaklama imkânı sunuyor.

İÇİNDE KÜÇÜK BİR HASTANE BİLE VAR!

Steam'in patronu Gabe Newell, dünyanın en büyük 50. yatını aldı: Hastanesi bile var! G2

Webtekno'da yer alan habere göre, Leviathan'ın özellikleri bunlardan ibaret değil. İnşa süreci boyunca Gabe Newell'ın isteklerini yerine getiren şirket, alt güverteye denizaltı garajı, bir dalış merkezi ve tam donanımlı bir laboratuvar yerleştirdi.

Ayrıca bu yatın içerisinde 3 boyutlu baskı atölyesine ek olarak sağlık personelinin de bulunduğu küçük bir hastane yer alıyor.

OYUN SALONU, SPOR SALONU, BASKETBOL SAHASI...

Steam'in patronu Gabe Newell, dünyanın en büyük 50. yatını aldı: Hastanesi bile var! G3

Steam patronunun oyunlara olan ilgisini zaten biliyoruz. Bu durum, Leviathan'da da kendini gösteriyor. Bu bağlamda; Gabe Newell'ın yeni yatında özel bir oyun salonu bulunuyor. Bu oyun salonunda 2 yarış simülatörü ve 15 yüksek performanslı oyun sistemi yer alıyor.

Steam'in patronu Gabe Newell, dünyanın en büyük 50. yatını aldı: Hastanesi bile var! G4

Tüm bunlara ek olarak 2 spor salonu, spa ve barı olan 250 metrekarelik bir plaj anına ev sahipliği yapan yat, bir basketbol sahasını da bünyesinde barındırıyor.

PEKİ YA FİYATI?

Steam'in patronu Gabe Newell, dünyanın en büyük 50. yatını aldı: Hastanesi bile var! G5

Ne Gabe Newell ne de Leviathan'ı inşa eden şirket, bu ultra lüks yatın ne kadara mâl olduğuna ilişkin bir şey söylemediler. Ancak...

