Steam'in patronu Gabe Newell, dünyanın en büyük 50. yatını aldı: Hastanesi bile var!

Lüks yat dünyası, teknoloji sektörünün dev isimleriyle gittikçe daha fazla iç içe geçiyor gibi görünüyor. Bunun son örneği ise Valve'in kurucu ortağı ve Steam'in patronu Gabe Newell ve onun yeni yatı oldu.
Oyun dünyasının en etkili figürlerinden biri olan Gabe Newell, 111 metre uzunluğundaki yeni yatını teslim aldı. 111 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki yat, "Leviathan" olarak isimlendiriliyor. Dünyanın en büyük 50. yatı olarak nitelendirilen Leviathan, 26 misafir ve 37 mürettebat üyesine kadar konaklama imkânı sunuyor.
Webtekno'da yer alan habere göre, Leviathan'ın özellikleri bunlardan ibaret değil. İnşa süreci boyunca Gabe Newell'ın isteklerini yerine getiren şirket, alt güverteye denizaltı garajı, bir dalış merkezi ve tam donanımlı bir laboratuvar yerleştirdi.
Ayrıca bu yatın içerisinde 3 boyutlu baskı atölyesine ek olarak sağlık personelinin de bulunduğu küçük bir hastane yer alıyor.
Steam patronunun oyunlara olan ilgisini zaten biliyoruz. Bu durum, Leviathan'da da kendini gösteriyor. Bu bağlamda; Gabe Newell'ın yeni yatında özel bir oyun salonu bulunuyor. Bu oyun salonunda 2 yarış simülatörü ve 15 yüksek performanslı oyun sistemi yer alıyor.
Tüm bunlara ek olarak 2 spor salonu, spa ve barı olan 250 metrekarelik bir plaj anına ev sahipliği yapan yat, bir basketbol sahasını da bünyesinde barındırıyor.
Ne Gabe Newell ne de Leviathan'ı inşa eden şirket, bu ultra lüks yatın ne kadara mâl olduğuna ilişkin bir şey söylemediler. Ancak...
Okuyucu Yorumları 0 yorum