Steam'in patronu Gabe Newell, dünyanın en büyük 50. yatını aldı: Hastanesi bile var!

İÇİNDE KÜÇÜK BİR HASTANE BİLE VAR!

Webtekno'da yer alan habere göre, Leviathan'ın özellikleri bunlardan ibaret değil. İnşa süreci boyunca Gabe Newell'ın isteklerini yerine getiren şirket, alt güverteye denizaltı garajı, bir dalış merkezi ve tam donanımlı bir laboratuvar yerleştirdi.

Ayrıca bu yatın içerisinde 3 boyutlu baskı atölyesine ek olarak sağlık personelinin de bulunduğu küçük bir hastane yer alıyor.

