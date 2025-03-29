Ver parayı, al temiz raporunu! Uyuşturucu madde kullandığı düşünülen şüphelilerden rüşvet alıp kendi idrarlarıyla değiştiriyorlarmış...

Yenidoğan bebek ticareti, ameliyathanede pazarlık derken bu da oldu! Batman’da haklarında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılan şüphelilerin idrar örneklerinin verilmesi için getirildikleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, görevli bazı memurların test sonuçlarına müdahale ederek sonucun negatif çıkmasını sağladığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.