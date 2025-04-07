Yine İstanbul yine gişe faciası! 4 kişi hayatını kaybetmişti... Aynı yerde 2 gün sonra aynı kaza

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde pek çok ölümlü kaza meydana gelirken; 5 Nisan'daki kaza Türkiye'nin gündemine oturmuş; kazanın görüntüleri dehşete düşürmüştü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkii Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, gişelerde bulunan tıra arkadan gelen hızla gelen otomobil çarptı.
Kazada 3'ü kadın, 4 kişi hayatını kaybetti.
Tam bu kazanın şoku atlatılmak üzereyken aynı yerde aynı şekilde bir kaza daha yaşandı.
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi, 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay yerinden korkunç kareler;
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