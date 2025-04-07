Yine İstanbul yine gişe faciası! 4 kişi hayatını kaybetmişti... Aynı yerde 2 gün sonra aynı kaza

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde pek çok ölümlü kaza meydana gelirken; 5 Nisan'daki kaza Türkiye'nin gündemine oturmuş; kazanın görüntüleri dehşete düşürmüştü.

GİŞELERDE KATLİAM GİBİ KAZA: 4 ÖLÜ

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkii Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, gişelerde bulunan tıra arkadan gelen hızla gelen otomobil çarptı.

Kazada 3'ü kadın, 4 kişi hayatını kaybetti.

BUGÜN AYNI YERDE AYNI KAZA

Tam bu kazanın şoku atlatılmak üzereyken aynı yerde aynı şekilde bir kaza daha yaşandı.

TIRA ARKADAN ÇARPTI

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi, 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerinden korkunç kareler;

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır