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Galerideki tartışmada kan aktı! Defalarca ateş ederek öldürdü

27.02.2025 16:42
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Muğla'nın Milas ilçesindeki bir galerinin önünde gerçekleşen silahlı kavgada Fatih Cura hayatını kaybederken, saldırganın Cura'ya silahla defalarca ateş etmesi güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Galerideki tartışmada kan aktı! Defalarca ateş ederek öldürdü

Olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı'ndaki bir oto galerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto galerinin önüne gelen M.S. isimli şahıs aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Fatih Cura ile tartışmaya başladı.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Yaşanan tartışmanın ardından M.S. yanında taşıdığı silahla Cura'ya defalarca ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahtan çıkan kurşunlarla ağır şekilde yaralanan Cura'yı özel bir hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Cura, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan M.S. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı saldırı anı ise çevredeki bir iş yeri kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde M.S. isimli şahsın galerinin önüne gelerek Fatih Cura ile tartışması ve ardından silahı ile Cura'ya defalarca ateş etmesi yer alıyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
milas Muğla
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