Galeriyi kundaklayıp 100 milyon zarar oluşturmuşlardı! Bununla da kalmamışlar: Villaya silahlı saldırı

Beşiktaş'ta gece saatlerinde yaşanan bir olay duyanları şaşkına çevirdi. İşletmeci Selçuk K.'nın araç kiralama şirketi, kasklı ve motosikletli 2 şüpheli tarafından kundaklandı. 14 aracın zarar gördüğü olayda 100 milyon liralık zarar olduğu tespit edildi. Saldırganların kundaklamayla da kalmadıkları ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre şüpheliler Selçuk K.'nın yaşadığı villaya da silahlı saldırı düzenledi... Selçuk K.'nın dün öğle saatlerinde tehdit edildiği de gelen bilgiler arasında.

Akılalmaz olay, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş'ın Balmumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletle olay yerine gelen kasklı ve siyah giyimli 2 şüpheli, Selçuk K. ve dini nikahlı eşi Dilek K.’ye ait oto galerinin önüne gelerek, iş yerindeki araçlara benzin dökerek kundakladı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki 14 aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. 14 araçta toplamda oluşan maddi zararın 100 milyon lira civarında olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca saldırganların yalnızca kundaklamayla da kalmadıkları, çiftin villasına da silahlı saldırı düzenledikleri öğrenildi.

Galeriyi kundaklayıp 100 milyon zarar oluşturmuşlardı! Bununla da kalmamışlar: Villaya silahlı saldırı 1

VİLLASINI DA SALDIRMIŞLAR

Kundaklama olayının ardından aynı şüphelilerin bu kez Levent Mahallesi’ndeki çifte ait villaya gittiği belirlendi. Şüpheliler, Selçuk K. ve Dilek K.’nin yaşadığı villaya silahla ateş açtı. Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet 9 milimetre çapında boş kovan bulunurken, villaya 5 merminin isabet ettiği tespit edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Galeriyi kundaklayıp 100 milyon zarar oluşturmuşlardı! Bununla da kalmamışlar: Villaya silahlı saldırı 2

O ANLAR KAMERADA

Diğer yandan oto galerinin benzin dökülerek kundaklandığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kasklı ve siyah giyimli 2 kişiden birinin oto galeriye benzin döktüğü ardından da ateşe verildiği anlar görülüyor; araçlar alev alev yanıyor. Silahlı saldırı görüntülerinde ise villanın önüne gelen şüpheli bir süre sonra silahla ateş açıyor. Şüpheli daha sonra motosikletle kaçıyor.

Galeriyi kundaklayıp 100 milyon zarar oluşturmuşlardı! Bununla da kalmamışlar: Villaya silahlı saldırı 3

TEHDİT EDİLMİŞ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Selçuk K.’nin 64 suç kaydı bulunduğu, daha önce çok sayıda dosyadan işlem gördüğü ve bir dönem aranması olduğu gerekçesiyle tutuklandığı, ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Dilek K.’nin ise poliste 37 suç kaydı bulunduğu, suçlarının birçoğunun görevli memura mukavemet olduğu belirtildi. Selçuk K.'nin Pazar günü öğle saatlerinde telefonla aranarak tehdit edildiği, şüphelilere küfürle karşılık vererek telefonu kapattığı, sonrasında ise emniyete şikayette bulunmadığı öne sürüldü.

Galeriyi kundaklayıp 100 milyon zarar oluşturmuşlardı! Bununla da kalmamışlar: Villaya silahlı saldırı 4

ÇİFTİN POLİSTE 101 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Diğer yandan Selçuk K.’nin ilçede eğlence mekanları ve araç kiralama şirketi işlettiği, Selçuk K. hakkında bu işletmelerde uyuşturucu kullanımı, gürültü ve yaşı küçük kişilere alkol verildiği iddialarıyla çok sayıda ihbar yapıldığı öğrenildi. Ayrıca Selçuk K.’nin 31 Ekim 2025'te 48 ayrı dosyadan aranmasının olduğu, tutuklandığı ve işlemlerinin ardından serbest kaldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan denetimlerde iş yeri yetkilileriyle polis arasında sık sık gerginlik yaşandığı, Dilek K.’nin denetim yapan ekiplere zorluk çıkardığı ve 'Görevli memura mukavemet' suçundan hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Galeriyi kundaklayıp 100 milyon zarar oluşturmuşlardı! Bununla da kalmamışlar: Villaya silahlı saldırı 5

HAKLARINDA ŞİKAYET OLDUĞU BELİRLENDİ

Ayrıca araç kiralama şirketiyle ilgili dolandırıcılık iddiaları nedeniyle vatandaşların çiftten şikayetçi olduğu, poliste bir çalışanın tehdit edildiğine yönelik şikayetin de bulunduğu öğrenildi. İşletmelerin borcu nedeniyle elektriklerin kesilmek istendiğinde ise, görevlilere mukavemet edildiği, işlemlerin polis eşliğinde gerçekleştirildiği ve sonrasında kaçak elektrik kullanıldığı gerekçesiyle de çift hakkında işlem yapıldığı tespit edildi. Olayın ardından Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Galeriyi kundaklayıp 100 milyon zarar oluşturmuşlardı! Bununla da kalmamışlar: Villaya silahlı saldırı 6

Galeriyi kundaklayıp 100 milyon zarar oluşturmuşlardı! Bununla da kalmamışlar: Villaya silahlı saldırı 7

Galeriyi kundaklayıp 100 milyon zarar oluşturmuşlardı! Bununla da kalmamışlar: Villaya silahlı saldırı 8

Galeriyi kundaklayıp 100 milyon zarar oluşturmuşlardı! Bununla da kalmamışlar: Villaya silahlı saldırı 9

Galeriyi kundaklayıp 100 milyon zarar oluşturmuşlardı! Bununla da kalmamışlar: Villaya silahlı saldırı 10

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Okuyucu Yorumları 26 yorum
Okuyucu Yorumları 26 yorum
bu kadar suç dosyaları var ve hala dışarıda en lüks semtlerde elini kolunu sallayarak yüz milyonluk araç filosuyla iş yapıyorsa devletin varlığından ve adaletin olduğundan kimse bahsetmesin. Garibanı bir ekmek çaldı diye tutuklayan ve tutuklatan sistemin adaleti ne hikmetse zengine sökmüyor. Adalet dediğin tek dişi kalmış canavar
bir su testisi vakası
MEMLEKET DEĞİL CEHENNEM YÖNETİCİLER UYUYOR.
@ozan_ayvaz_1930 yöneticiler herkese çip mi takıcak duygu ve düşüncesini bilicek yapılan anayasa 1980 anayasası ve senin anayasan degil almanya isviçre vs vs senin var olan bi yasan bile yok …
