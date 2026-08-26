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Gamescom açılış gecesinde oyun yağmuru: İşte duyurulan tüm yapımlar ve fragmanlar

Gamescom’un açılış gecesinde The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered’dan LEGO Skylines’a kadar çok sayıda oyun duyuruldu, yeni fragmanlar ve çıkış bilgileri paylaşıldı.

Gamescom açılış gecesinde oyun yağmuru: İşte duyurulan tüm yapımlar ve fragmanlar
Enes Çırtlık

Dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gamescom, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek. Dün akşam da Gamescom’un açılış gecesi resmen gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek onlarca oyundan fragmanlar ve bilgiler paylaşıldı.

Gamescom açılış gecesinde oyun yağmuru: İşte duyurulan tüm yapımlar ve fragmanlar 1

İŞTE GÖSTERİLEN OYUNLAR VE PAYLAŞILAN FRAGMANLAR

Webtekno'nun Gamescom’un açılış gecesinde paylaşılan tüm fragmanları derlediği haberine göre, gecede The Witcher 3 Remastered’dan LEGO’lardan şehir kurma oyunu LEGO Skylines’a kadar çok sayıda yapım bizi karşılıyor.

THE WITCHER 3: WILD HUNT - SONGS OF THE PAST IS GERALT DLC'SİNDEN İLK FRAGMAN

THE WITCHER 3: WILD HUNT - REMASTERED GELİYOR

FINAL FANTASY 7 REVELATION, 2027 İLKBAHARINDA ÇIKACAK

GEAR OF WAR: E-DAY

METRO 2039'DAN OYNANIŞ FRAGMANI

NODUSFALL

UBISOFT'TAN XCOM VE TOM CLANCY BİRLEŞİMİ YENİ OYUN RAINBOW SIX TACTICS

ANANTA

SILENT HILL: TOWNFALL

TIDES OF ANNIHILATION

LOFSONG

MEGA MAN: DUAL OVERRIDE

RAYMAN LEGENDS RETOLD

PUBG Ded.Net

GAME OF THRONES: WAR FOR WESTEROS OYNANIŞ FRAGMANI

DUST ORIGINS

EXODUS, 7 NİSAN 2027'DE ÇIKACAK

WARLOCK: DUNGEONS & DRAGONS OYNANIŞ FRAGMANI

1,001 THREADS OF MIZAN

AFTERWORLD

MEWGENICS

PETİT PLANET

STAGE TOUR

CRAZY TAXI: WORLD TOUR

TUROK: ORIGINS

GRAVHOUNDS

LEGO SKYLINES

PATH OF EXILE 2 1.0 VERSİYON ARALIKTA GELİYOR

NO LAW

ONTOS

ZOOPUNK

VALOR MORTIS

Murals

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Oyun
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