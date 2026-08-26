Gamescom açılış gecesinde oyun yağmuru: İşte duyurulan tüm yapımlar ve fragmanlar

Dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gamescom, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek. Dün akşam da Gamescom’un açılış gecesi resmen gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek onlarca oyundan fragmanlar ve bilgiler paylaşıldı.
İŞTE GÖSTERİLEN OYUNLAR VE PAYLAŞILAN FRAGMANLAR
Webtekno'nun Gamescom’un açılış gecesinde paylaşılan tüm fragmanları derlediği haberine göre, gecede The Witcher 3 Remastered’dan LEGO’lardan şehir kurma oyunu LEGO Skylines’a kadar çok sayıda yapım bizi karşılıyor.
THE WITCHER 3: WILD HUNT - SONGS OF THE PAST IS GERALT DLC'SİNDEN İLK FRAGMAN
THE WITCHER 3: WILD HUNT - REMASTERED GELİYOR
FINAL FANTASY 7 REVELATION, 2027 İLKBAHARINDA ÇIKACAK
GEAR OF WAR: E-DAY
METRO 2039'DAN OYNANIŞ FRAGMANI
NODUSFALL
UBISOFT'TAN XCOM VE TOM CLANCY BİRLEŞİMİ YENİ OYUN RAINBOW SIX TACTICS
ANANTA
SILENT HILL: TOWNFALL
TIDES OF ANNIHILATION
LOFSONG
MEGA MAN: DUAL OVERRIDE
RAYMAN LEGENDS RETOLD
PUBG Ded.Net
GAME OF THRONES: WAR FOR WESTEROS OYNANIŞ FRAGMANI
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