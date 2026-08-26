Gamescom açılış gecesinde oyun yağmuru: İşte duyurulan tüm yapımlar ve fragmanlar

Dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gamescom, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek. Dün akşam da Gamescom’un açılış gecesi resmen gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek onlarca oyundan fragmanlar ve bilgiler paylaşıldı.

İŞTE GÖSTERİLEN OYUNLAR VE PAYLAŞILAN FRAGMANLAR

Webtekno'nun Gamescom’un açılış gecesinde paylaşılan tüm fragmanları derlediği haberine göre, gecede The Witcher 3 Remastered’dan LEGO’lardan şehir kurma oyunu LEGO Skylines’a kadar çok sayıda yapım bizi karşılıyor.

THE WITCHER 3: WILD HUNT - SONGS OF THE PAST IS GERALT DLC'SİNDEN İLK FRAGMAN

THE WITCHER 3: WILD HUNT - REMASTERED GELİYOR

FINAL FANTASY 7 REVELATION, 2027 İLKBAHARINDA ÇIKACAK

GEAR OF WAR: E-DAY

METRO 2039'DAN OYNANIŞ FRAGMANI

NODUSFALL

UBISOFT'TAN XCOM VE TOM CLANCY BİRLEŞİMİ YENİ OYUN RAINBOW SIX TACTICS

ANANTA

SILENT HILL: TOWNFALL

TIDES OF ANNIHILATION

LOFSONG

MEGA MAN: DUAL OVERRIDE

RAYMAN LEGENDS RETOLD

PUBG Ded.Net

GAME OF THRONES: WAR FOR WESTEROS OYNANIŞ FRAGMANI

DUST ORIGINS

EXODUS, 7 NİSAN 2027'DE ÇIKACAK

WARLOCK: DUNGEONS & DRAGONS OYNANIŞ FRAGMANI

1,001 THREADS OF MIZAN

AFTERWORLD

MEWGENICS

PETİT PLANET

STAGE TOUR

CRAZY TAXI: WORLD TOUR

TUROK: ORIGINS

GRAVHOUNDS

LEGO SKYLINES

PATH OF EXILE 2 1.0 VERSİYON ARALIKTA GELİYOR

NO LAW

ONTOS

ZOOPUNK

VALOR MORTIS

Murals