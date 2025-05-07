Gana'da mal varlıklarını beyan etmeyen bakanlar görevden alınacak

Cumhurbaşkanı Mahama, başkent Akra'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yeni yolsuzlukla mücadele politikaları başlattığını anlattı.

Mahama, bu politikalar kapsamında, yeni atanan 40'tan fazla bakanı mal varlıklarını beyan etmemeleri durumunda görevden alacağını belirtti.

BEYAN ETMEYENLER GÖREVDEN ALINACAK

Resmi kurumlara atanan kişilerin de mal varlıklarını belirtmemeleri durumunda 4 aylık maaş kesintisiyle cezalandırılacağını kaydeden Mahama, bu sürenin sonunda hala beyan etmeyenlerin görevden alınacağını söyledi.

Mahama, bu kararın hükümetinin kamu görevinde şeffaflık ve hesap verebilirliğinin bir parçası olduğunu söyledi.

KESİLECEK MAAŞLAR FONA AKTARILACAK

Cumhurbaşkanı Mahama, kesilecek maaşların ülkede yeni kurulan "MahamaCares" olarak anılan Gana Tıbbi Güven Fonu'na gideceğini açıkladı.

Mahama'nın ocakta göreve başlamasının ardından başlattığı "Etik Davranış Kodu", tüm bakanlar, yardımcılar, cumhurbaşkanlığı çalışanları ve Mahama'yı da kapsayacak şekilde yürürlüğe girmişti.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır