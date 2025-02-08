Gazeteci Uğur Koç gözaltına alındı! Sosyal medya hesabından duyurdu

BirGün Gazetesi'nde web yayın koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alındı.

Gazeteci Koç, gözaltında olduğunu sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.

Gözaltındayım — Uğur Koç (@Ugurkoc_) February 8, 2025

Gözaltının neden olduğuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

DAHA ÖNCE DAVA AÇILMIŞTI!

BirGün web servisi yayın koordinatörü Uğur Koç’a, sorumlu yazı işleri müdürü olduğu dönemde 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezası verilirken ceza ertelenmişti.