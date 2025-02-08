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  4. Gazeteci Uğur Koç gözaltına alındı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Gazeteci Uğur Koç gözaltına alındı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
08.02.2025 23:32
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BirGün Gazetesi internet yayın koordinatörü Uğur Koç, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Koç ile birlikte meslektaşı Berkant Gültekin de gözaltına alındı.

Gazeteci Uğur Koç gözaltına alındı! Sosyal medya hesabından duyurdu

BirGün Gazetesi'nde web yayın koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alındı.

Gazeteci Koç, gözaltında olduğunu sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.

Gözaltının neden olduğuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

DAHA ÖNCE DAVA AÇILMIŞTI!

BirGün web servisi yayın koordinatörü Uğur Koç’a, sorumlu yazı işleri müdürü olduğu dönemde 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezası verilirken ceza ertelenmişti.

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Gözaltı Birgün Gazetesi
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