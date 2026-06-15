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Gazeteciden hayat kurtaran müdahale kamerada

Aksaray'da bacağından bıçakla yaralanan gence ilk müdahaleyi bir gazeteci yaptı. Yaralı genç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gazeteciden hayat kurtaran müdahale kamerada

Olay, saat 01.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Eski Sanayi'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eski Sanayi içerisinde 68 ADG 688 plakalı araçla gezen Mehmet A. (28) ile arkadaşı Zübeyir Ç. (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Zübeyir Ç., yanındaki bıçakla

Gazeteciden hayat kurtaran müdahale kamerada 1

YARALI ADAMA HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

Mehmet A.'yı sağ bacağından yaraladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet A., yol kenarındaki araziye girerek durabildi. Olayın ardından Zübeyir Ç. kaçarken, yaralı genç 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada yaralıyı gören bir gazeteci, genci yere yatırıp arkadaşından aldığı kemerle bacağına turnike yaparak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralının bacağından akan kan böylelikle durdurulurken, olay yerine gelen sağlık ekipleri genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaşananlar araç kamerasına da yansıdı.

Gazeteciden hayat kurtaran müdahale kamerada 2

Mehmet A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren gencin peşine düştü. Aksaray C
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray gazeteci
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