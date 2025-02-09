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Gazetecilik mezunu iş bulamayınca pazarcılığa başladı: "Kendim tüketmeyeceğim malı ne alırım ne de satarım"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.02.2025 10:57
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Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümünden 2019'da mezun olan Sedat Yeşilfidan, yıllardır Bursa'da pazarcılık yapıyor.

Gazetecilik mezunu iş bulamayınca pazarcılığa başladı: "Kendim tüketmeyeceğim malı ne alırım ne de satarım"

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Altınşehir Pazar Yeri'ndeki tezgahta mevsim yeşillikleri ve farklı sebze ürünleri satan Yeşilfidan, müşterileriyle ilişkilerinde eğitimini aldığı iletişimin inceliklerini kullanıyor.

İŞİNİ SEVEREK YÜRÜTÜYOR

Ürünlerini en iyi şekilde tanıtarak daha fazla sebze ve yeşillik satmaya çalışan Yeşilfidan, hem pazarcı hem de müşteriler tarafından seviliyor. İyi ilişkiler kurması dolayısıyla sabit müşteriler edinen Yeşilfidan, işini severek yürüttüğünü söyledi.

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"KENDİM TÜKETMEYECEĞİM MALI NE ALIRIM NE DE SATARIM"

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümünden 2019'da mezun olduğunu anlatan Sedat Yeşilfidan, o günden beri pazarcılık yaptığını kaydetti. Mezun olduğunda bazı yerlere başvuruda bulunduğunu ancak kabul edilmediğini dile getiren Yeşilfidan, "Özel sektör malum yeni mezunsunuz iş bulmanız zor. En verimli yer ticaret dedik ve pazarcı olduk. Zor meslek pazarcılık ama başladık ve gidiyoruz. En iyisini getirmeye çalışıyorum pazar yerine. Kendim tüketmeyeceğim malı ne alırım ne satarım. Müşterilerim de bilirler beni" dedi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Gazetecilik Bursa Pazar haber
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