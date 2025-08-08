Gaziantep 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu yüksek sıcaklıklarla dikkat çekiyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişiler için sağlık riski oluşturabilir. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Serinletici cihazlar kullanmak da faydalıdır. Tarım alanlarında sulama sistemlerini etkin kullanarak su tasarrufu yöntemleri uygulanmalıdır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 9 ve 10 Ağustos Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklıkların 43°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının azalmasına neden olabilir. Tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Su kaynaklarını verimli kullanmak önemlidir. Tarım alanlarında gerekli önlemleri almak da büyük önem taşımaktadır.

