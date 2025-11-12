HABER

Gaziantep 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hafif yağmurlu ve puslu hava bekleniyor. Sıcaklıkların 10.5°C ile 14.6°C arasında olacağı öngörülüyor. Nem oranı %73, rüzgar hızı ise 7.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. 13 Kasım'da yağmurlar sürecek, 14 ve 15 Kasım'da yer yer sağanaklar görülebilir. Hava koşullarındaki değişkenlik, uygun kıyafet seçimi ve trafik açısından dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor.

Hazar Gönüllü

Gaziantep'te 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve puslu bir gün olarak tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 10.5°C ile 14.6°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %73 olacak. Rüzgar hızı ise 7.1 km/saat olarak öngörülmektedir. Gün doğumu 07:06, gün batımı ise 17:23'tür.

Hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 13 Kasım Perşembe günü hafif yağmurların devam etmesi öngörülüyor. 14 ve 15 Kasım Cuma ve Cumartesi günlerinde yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 13 Kasım'da 9.6°C ile 15.2°C arasında olacak. 14 Kasım'da sıcaklıklar 8.9°C ile 14°C arasında seyreder. 15 Kasım'da ise sıcaklıklar 8.1°C ile 14°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği dikkat gerektiriyor. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek önemlidir. Islanmaktan kaçınmak da gereklidir. Sıcaklıkların düşmesiyle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Planlamalarınızı buna göre yapmak akıllıca olacaktır.

