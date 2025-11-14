HABER

Gaziantep 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 14 Kasım 2025 tarihinde hafif yağmurlu ve bulutlu bir hava öngörülmektedir. Günlük sıcaklıkların 13°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden esecek ve nem oranı %60 civarında olacaktır. 15 Kasım Cumartesi günü hava açık ve güneşli olurken, 16 Kasım Pazar günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hazırlık yaparak hava şartlarından en iyi şekilde yararlanmanız önerilmektedir.

Hazar Gönüllü

Gaziantep'te 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olarak öngörülmektedir. Gün boyunca sıcaklıkların 13°C civarında olması beklenmektedir. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 14 km hızla esecek. Nem oranının %60 civarında olması tahmin edilmektedir.

15 Kasım Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 15°C civarında olması öngörülmektedir. 16 Kasım Pazar günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 17 Kasım Pazartesi günü ise hava bulutlu ve hafif yağmurlu olacaktır.

14 Kasım Cuma günü hafif yağmur beklendiğinden dışarıda şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgar doğu yönünden estiği için doğu yönüne seyahat edecekseniz rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalısınız. Nem oranının yüksek olması hassas bünyeler için rahatsızlık verebilir. Nemli ortamlarda uzun süre kalmamaya özen göstermeniz önerilir.

İlerleyen günlerde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor. 15 Kasım Cumartesi günü güneşli hava açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunacak. 16 Kasım Pazar günü parçalı bulutlu hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur. 17 Kasım Pazartesi günü hafif yağmur beklendiği için dışarı çıkarken hazırlıklı olmanızda fayda var.

Gaziantep'te 14 Kasım Cuma günü hafif yağmurlu ve bulutlu bir hava beklenmektedir. Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi öngörülmektedir. Dışarı çıkarken hava durumunu göz önünde bulundurarak uygun hazırlık yapmanız gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.

