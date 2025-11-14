Gaziantep 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olarak öngörülmektedir. Gün boyunca sıcaklıkların 13°C civarında olması beklenmektedir. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 14 km hızla esecek. Nem oranının %60 civarında olması tahmin edilmektedir.

15 Kasım Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 15°C civarında olması öngörülmektedir. 16 Kasım Pazar günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 17 Kasım Pazartesi günü ise hava bulutlu ve hafif yağmurlu olacaktır.

14 Kasım Cuma günü hafif yağmur beklendiğinden dışarıda şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgar doğu yönünden estiği için doğu yönüne seyahat edecekseniz rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalısınız. Nem oranının yüksek olması hassas bünyeler için rahatsızlık verebilir. Nemli ortamlarda uzun süre kalmamaya özen göstermeniz önerilir.

İlerleyen günlerde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor. 15 Kasım Cumartesi günü güneşli hava açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunacak. 16 Kasım Pazar günü parçalı bulutlu hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur. 17 Kasım Pazartesi günü hafif yağmur beklendiği için dışarı çıkarken hazırlıklı olmanızda fayda var.

