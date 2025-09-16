Gaziantep 16 Eylül Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 16 Eylül 2025 Salı günü bol güneş ışığı altında sıcaklıkların 35°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 17 Eylül Çarşamba günü sıcaklıkların 36°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 18 Eylül Perşembe günü sıcaklık 34°C civarında seyredecek. 19 Eylül Cuma günü sıcaklık 29°C'ye düşecek. 20 Eylül Cumartesi günü ise sıcaklık 30°C civarında kalması tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk yaratabilir. Dışarı çıkarken bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşin etkili olduğu saatlerde gölgede kalmaya özen göstermek önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da gereklidir. Aşırı sıcakların vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır.

Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler, bireysel sağlık ve yaşam kalitesi açısından büyük önem taşır. Hava durumunu takip etmek ve gerekli tedbirleri almak, bu dönemi daha sağlıklı ve konforlu geçirmeye yardımcı olacaktır.