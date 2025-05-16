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Gaziantep 16 Mayıs Cuma hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 16 Mayıs Cuma hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Gaziantep 16 Mayıs Cuma hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Gaziantep'te 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 29°C'ye yükselecek. Gece ise sıcaklığın 14°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin Mayıs ayı ortalamasına yakın. Yaz mevsimi yaklaşıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 17 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 34°C'ye çıkacak. 18 Mayıs Pazar günü ise 32°C civarında olacak. 19 ve 20 Mayıs Pazartesi ve Salı günlerinde sıcaklık 31°C civarında kalacak. Bu dönemde yağış ihtimali düşük. Hava genellikle güneşli olacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla geldiğinde ciltte olumsuz etkiler yapabilir. Bu nedenle, güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi de vücudun susuz kalmasını önleyecektir.

Sıcak hava, kalp ve solunum rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Sağlık sorunları olanların aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları veya gerekli önlemleri almaları önerilir. Vücut ısısının dengede tutulması için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Klimalı ortamlarda bulunmak veya serin alanlarda vakit geçirmek de rahatlık sağlar.

Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi, enerji tüketimini artırabilir. Enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazlar kapalı tutulmalı, enerji verimli ürünler kullanılmalıdır. Su kaynaklarını kullanırken israfı önlemek de önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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