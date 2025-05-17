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Gaziantep 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 17 Mayıs Cumartesi hava durumu merak edildi. Gaziantep'de hava durumu, sıcak hava ile birlikte 34°C'ye kadar yükselecek.

Gaziantep 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Gaziantep'te 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde bulutlu başlayacak. Ardından güneşin geri dönmesiyle sıcaklık 34°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 20°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 18 Mayıs Pazar günü kısmen güneşli, 19 Mayıs Pazartesi günü puslu güneşli, 20 Mayıs Salı günü de puslu güneşli hava bekleniyor.

Bu dönemde sıcaklıklar yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek gereklidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar vücutta susuzluğa yol açabilir. Bu nedenle, düzenli aralıklarla su tüketimi artırılmalıdır.

Rüzgar hızları 15-16 km/saat civarında olacak. Bu durum, hafif esintili bir hava sağlayacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için rahatsız edici olmayacaktır. Ancak, rüzgarın yönü ve hızı zaman zaman değişebilir. Bu nedenle, hava durumunu güncel olarak takip etmek faydalı olacaktır.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Dışarıda vakit geçirenlerin uygun önlemleri alması önemlidir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve yeterli su tüketimine özen göstermek gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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