Gaziantep 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep, 18 Temmuz 2025 Cuma günü aşırı sıcakların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Gece ise hava sıcaklığı 25°C civarında seyredecek. Yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 19 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 40°C'ye yaklaşması tahmin ediliyor. 20 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 39°C civarında olacak. Hafta sonu boyunca bu yüksek sıcaklıkların sürmesi bekleniyor.

Aşırı sıcaklar, özellikle açık alanda çalışanlar ve kronik hastalığı olanlar için risk oluşturabilir. Gün ortasında doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek de büyük önem arz ediyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların kullanımı rahatlama sağlayabilir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olacaktır.