Gaziantep 19 Eylül Cuma hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 19 Eylül Cuma hava durumu güneşli ve rüzgarlı olacak. İşte detaylar...

Gaziantep 19 Eylül Cuma hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 19 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu rüzgarlı ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 28°C, gece ise 18°C civarında olacak. Cumartesi günü hava puslu güneşli. Sıcaklıklar 30°C ile 18°C arasında değişecek. Pazar günü benzer koşullar sürecek. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. Pazartesi günü hava daha ısınacak. Gündüz sıcaklık 31°C, gece ise 15°C seviyelerine ulaşacak.

Bu dönemde Gaziantep'te hava sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde yüksek sıcaklıklar ve rüzgarlı koşullar öne çıkıyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanması faydalı olacaktır. Ayrıca bol su tüketmeleri ve hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih etmeleri önemlidir. Rüzgar etkisiyle toz ve alerjenler havada bulunabilir. Alerjik reaksiyonlara karşı önlem almak da gereklidir.

Sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Serin ve gölgeli alanlarda bulunmak daha sağlıklı olacaktır. Rüzgarın getirdiği toz ve alerjenlere karşı hassas olanlar önlemler almalıdır. Açık hava etkinliklerinden önce bu önlemler yapılmalıdır.

hava durumu Gaziantep
