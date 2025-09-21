HABER

Gaziantep 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 21 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Gaziantep 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 23°C'ye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esmesi bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %42 ile %41 arasında değişecek.

İlerleyen günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 22 Eylül Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 29°C olacak. En düşük sıcaklık ise 12°C olarak tahmin ediliyor. 23 Eylül Salı günü sıcaklıklar 31°C'ye yükselecek. 24 Eylül Çarşamba günü sıcaklıkların 32°C'ye ulaşması bekleniyor. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklığın 31°C civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş çarpması riski artmaktadır. Dışarı çıkarken geniş şapka takmak önemlidir. Açık renkli ve hafif giysiler tercih etmek gerekir. Bol su içmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, öğle saatlerinde gölgede kalmak iyi olur. Fiziksel aktiviteleri sabah veya akşam serinliğinde yapmak da tavsiye edilir.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Yaşlılar ve çocuklar bu grupta yer alır. Evde kalınması gereken durumlarda serin ortamlarda vakit geçirmek önemlidir. Klima veya vantilatör gibi cihazlar rahatlama sağlar. Sıcak havalarda uyku kalitesinin düşebileceği unutulmamalıdır. Uyumadan önce serin bir duş almak iyi bir fikir olabilir. Yatak odasını havalandırmak da faydalıdır.

Bu dönemde hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek gerekir. Planlarınızı buna göre esnek tutmak olası olumsuzlukların önüne geçer.

hava durumu Gaziantep
