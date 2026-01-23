HABER

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Mardin’de iki küçük çocuğun ağlayarak yardım istemesini fark eden bir çoban eve girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. 14 yaşındaki Nur Banu Ötünç tabancayla vurulmuş halde bulundu, olayın sırrı araştırılıyor. İntihar mı yoksa kaza mı? İşte bir ilin konuştuğu olayın detayları...

Mardin’in Derik ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olay yürekleri dağladı. Kırsal mahallede evin penceresinden ağlayarak yardım isteyen iki küçük çocuğun sesini duyan bir çoban, eve girdiğinde 14 yaşındaki Nur Banu Ötünç’ü silahla vurulmuş halde buldu. Küçük yaşta hayatını kaybeden Nur Banu’nun ölümüyle ilgili intihar mı yoksa kazara ateş alma mı olduğu yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

HALASI TAZİYEDE ANNE VE BABASI ÇALIŞMAK İÇİN ANTALYA'DA

Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Şahverdi Mahallesi Çavuşlu mezrasında meydana geldi. Anne ve babası çalışmak için Antalya’da olan Nur Banu Ötünç, halasının evinde kalmaya başladı. Halası taziye ziyaretine giden, eniştesi de ilçe dışında bulunan Ötünç, evde 3-4 yaşlarındaki 2 kuzeniyle kaldı. Akşam saatlerinde evin önünden geçen bir çoban, pencerede iki çocuğun ağlayarak, yardım istediğini fark etti.

ÇOBAN VE KÖYLÜLER BULDU

Avluda köpek olduğu için dışarı çıkamadıklarını söyleyen çocuklar, çoban tarafından evden çıkarıldı. Daha sonra eve giren çoban ve köylüler, tabancayla vurulmuş Nur Banu Ötünç'ü gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Ötünç'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHAR MI KAZA MI?

Nur Banu’nun cenazesi, önce Derik Devlet Hastanesi’ne ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Nur Banu'nun intihar mı ettiği yoksa silahın kazara ateşlenmesi sonucu mu öldüğü otopsi ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

