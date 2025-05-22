Gaziantep 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte olacak. Sıcaklıkların 18°C ile 34°C arasında değişmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 34°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18°C civarına düşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının ısınması bekleniyor. 23 Mayıs Cuma günü, çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Bu gün sıcaklıklar 20°C ile 36°C arasında seyredecek. 24 Mayıs Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C ile 36°C arasında olacak. 25 Mayıs Pazar günü sıcaklıklar 20°C ile 37°C arasında değişecek. Hava koşullarının çok sıcak olması bekleniyor.

Bu dönemde aşırı sıcakların özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde etkili olması öngörülüyor. Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Aşırı sıcaklardan korunmak bu gruptaki bireyler için önemlidir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler arasında bol su tüketimi yer alıyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması da faydalıdır. Klimalı ortamlarda bulunmak veya serin alanlarda vakit geçirmek, sıcak çarpması riskini azaltabilir.

Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi, su kaynaklarının azalmasına neden olabilir. Tarım ürünleri de olumsuz etkilenebilir. Su tasarrufu sağlamak ve tarım faaliyetlerini bu koşullara uygun şekilde planlamak önemlidir.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının etkili olacağı beklenmektedir. Hassas grupların korunması ve halkın sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olması gerekmektedir.