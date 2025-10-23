HABER

Gaziantep 23 Ekim Perşembe hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 23 Ekim 2025 tarihinde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26°C, akşam saatlerinde ise 19°C seviyelerine düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. 24 Ekim'de sıcaklık 27°C'ye yükselecek. Açık hava etkinlikleri için bu güzel havayı değerlendirmek önem arz ediyor. Ayrıca, sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalı. İşte detaylar...

Gaziantep'te 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26°C civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19°C seviyelerine düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Bu, hava koşullarını keyifli kılacak. Nem oranı %34 civarında. Bu durum, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor.

24 Ekim Cuma günü sıcaklık 27°C'ye yükselecek. 25 Ekim Cumartesi günü ise 25°C'ye düşmesi bekleniyor. Hafta sonu boyunca hava genel olarak güneşli ve açık olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha serin olabileceğini unutmamak gerekiyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlanabilir. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak önemli. Ani sıcaklık değişimlerinden korunmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş etkilidir. Bu yüzden güneş koruyucu ürünler kullanmak şart. Ayrıca bol su içmek sağlığı korumaya yardımcı olur.

Sonbaharın bu döneminde hava koşulları değişken olabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

hava durumu Gaziantep
