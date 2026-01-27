HABER

Hayvanlara cinsel istismar edip öldürüyordu! Sapık doktorun hükmü bozuldu: Dava yeniden görülecek

Ankara'da doktor Muhammet Mustafa Duman, sahiplendiği köpeklere cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürme sonuçuyla 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak 28 yaşındaki Duman hakkındaki hüküm kaldırıldı. Dava yeniden görülecek. İşte detaylar!

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda 28 yaşındaki doktor Muhammet Mustafa Duman'a, farklı kişilerden sahiplendiği köpeklere cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanıp, Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açıldı.

9 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Duman, 17 Ekim'de görülen karar duruşmasında, 'Köpekleri öldürme' suçundan 5 yıl 2 ay, 'Hayvanlara cinsel istismar' suçundan ise 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası ile 20 bin 550 TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanık Duman ayrıca, 'Müstehcenlik' suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve 750 TL adli para cezası aldı ve bu cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Ceza Dairesi, sanık Muhammet Mustafa Duman hakkında 'Müstehcenlik', 'Ev hayvanlarını öldürme' ve 'Ev hayvanlarına cinsel saldırı' suçlamalarıyla yürütülen dosyada istinaf incelemesini tamamladı. Daire, dosya üzerinde yapılan incelemede tespit edilen eksikliklerin kanuna aykırı nitelikte olduğu ve bu aykırılıkların yeniden yargılama yapılarak giderilebileceği kanaatine varıldığını kaydederek, hükmün kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesine karar verdi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Evrak içeriği dikkate alınarak, genel ahlak ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla duruşmaların kapalı yapılmasına hükmedildi. Sanığın mevcut delil durumu ve atılı suçların niteliği gerekçe gösterilerek, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle sanık Duman'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmanın 30 Ocak'ta yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Ankara haber
