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Gaziantep 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 43°C'ye ulaşması bekleniyor.

Gaziantep 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Gaziantep'te 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 43°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık alanda çalışanlar ve kronik hastalığı olan kişiler için risk oluşturabilir. Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı. Bol su tüketilmeli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Aşırı sıcakların vücut üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle serin ortamlarda vakit geçirilmesi önerilmektedir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 24 Temmuz Perşembe günü sıcaklıkların 44°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu nedenle vatandaşların aşırı sıcaklara karşı daha dikkatli olmaları önemlidir. Gerekli önlemleri almak gereklidir.

Gaziantep'te Temmuz ayında ortalama sıcaklıkların 35.3°C civarında olduğu ve nem oranının %37 olduğu görülmektedir. Bu dönemde sıcaklıkların yüksek olması normaldir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli önlemler alınmalıdır.

Gaziantep'te 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü ve sonraki günlerde aşırı sıcakların etkili olması bekleniyor. Vatandaşların bu koşullara karşı dikkatli olmaları önemlidir. Gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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