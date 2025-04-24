Gaziantep 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gelecek günlerde hava daha da ısınacak. 25 Nisan Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 8°C arasında değişecek. 26 Nisan Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C ile 9°C arasında olacak. 27 Nisan Pazar günü parlak güneş ışığında sıcaklıklar 25°C ile 11°C arasında seyredecek. 28 Nisan Pazartesi günü puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 28°C ile 15°C arasında olacak. 29 Nisan Salı günü de benzer şekilde puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 28°C ile 12°C arasında olacak. 30 Nisan Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 31°C ile 16°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde güneş ışınlarının yoğun olacağını unutmayın. Dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, bol su içmek faydalı olacaktır. Aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlarda dinlenmek de yararlı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olun. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olur.