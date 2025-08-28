HABER

Gaziantep 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'de 28 Ağustos Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Gaziantep'te 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının yüksek olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 23°C seviyelerine düşmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 29 Ağustos Cuma günü sıcaklık 36°C, 30 Ağustos Cumartesi günü 36°C ve 31 Ağustos Pazar günü de 36°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu durum, yazın son günlerinde Gaziantep'te sıcak hava koşullarının etkisini sürdüreceğini gösteriyor.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için önlemler almak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde, 11:00 ile 16:00 arasında, güneş ışınlarının en dik geldiği bu zaman diliminde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde bol sıvı tüketerek vücudunuzun su dengesini koruyabilirsiniz. Ayrıca, açık renkli ve hafif kıyafetler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler serin ortamlarda kalmalıdır.

Sıcak hava koşulları enerji tüketimini artırabilir. Bu nedenle enerji tasarrufu önlemleri almak, ekonomik ve çevre dostu bir yaklaşım sergilemek açısından faydalı olacaktır. Tarım sektörü çalışanlarının sulama ihtiyaçları da artabilir. Bu durum, su kaynaklarının verimli kullanılmasını önemli hale getiriyor.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde sağlık ve çevre açısından gerekli önlemleri alarak, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür.

hava durumu Gaziantep
